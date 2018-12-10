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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 07:21 م

باكستان والصين تتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية

باكستان والصين تتفقان
dostor.org/2430821

اتفقت باكستان والصين على تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات المتصلة بمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، وفقًا لتطلع قيادتي البلدين.

كما تم الاتفاق على بذل جهود مشتركة لسرعة إكمال المشاريع المشتركة الجارية ضمن مشروع الممر الاقتصادي، وتعزيز التشاور وتنسيق المواقف في المحافل الدولية إزاء القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمشاورات السياسية بين باكستان والصين الذي عقد اليوم بمقر وزارة الخارجية الباكستانية في إسلام آباد برئاسة وكيلة وزارة الخارجية الباكستانية تهمينة جنجوعة، ونائب وزير الخارجية الصيني كونغ كانسيو الذي يزور باكستان حاليًا على رأس وفد صيني رفيع المستوى.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أن البلدين ركزا خلال الاجتماع على مراجعة العلاقات الثنائية في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن والثقافة وغيرها من المجالات.

كما تم استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الوضع في أفغانستان وجنوب آسيا.

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