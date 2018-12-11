القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:40 ص

نقيب الفلاحين يكشف أسباب رفض المزارعين توريد الأرز

نقيب عام الفلاحين
نقيب عام الفلاحين
إسلام أبو المجد
dostor.org/2430814

قال حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن العديد من الفلاحين يرفضون توريد الأرز إلى وزارة الزراعة بعد تخفيض مساحات زراعته، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك تعاقد على الأرز مع الوزارة قبل زراعته، بسبب احتكاره وبيعه للتجار الذين يقومون بتخزينه للحصول على قدر كبير من المكسب.

وأضاف "نقيب الفلاحين"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه يجب أن يكون هناك قرار بتوريد الأرز للحكومة بسعر يحدد مسبقًا وبهامش ربح يرضي الطرفين، مشيرًا إلى أن الزراعات التعاقدية هى الحل الأمثل لمثل هذه الأعمال.

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