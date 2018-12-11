نقيب الفلاحين يكشف أسباب رفض المزارعين توريد الأرز

قال حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن العديد من الفلاحين يرفضون توريد الأرز إلى وزارة الزراعة بعد تخفيض مساحات زراعته، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك تعاقد على الأرز مع الوزارة قبل زراعته، بسبب احتكاره وبيعه للتجار الذين يقومون بتخزينه للحصول على قدر كبير من المكسب.



وأضاف "نقيب الفلاحين"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه يجب أن يكون هناك قرار بتوريد الأرز للحكومة بسعر يحدد مسبقًا وبهامش ربح يرضي الطرفين، مشيرًا إلى أن الزراعات التعاقدية هى الحل الأمثل لمثل هذه الأعمال.