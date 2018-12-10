محافظ القليوبية يقرر إنشاء إدارة لتنظيم الإعلانات

قرر محافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم، إنشاء إدارة للإعلانات لتنظيم وإدارة منظومة الإعلانات بالمحافظة ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا للإعلانات تحت إشراف الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة.



كما قرر عبد الحليم، تشكيل لجنة عليا للإعلانات برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية رؤساء المدن والمراكز والأحياء، ومديري عموم الشؤون المالية والإدارية والشؤون القانونية والتفتيش المالي والإداري والشؤون الاقتصادية والمتابعة ومراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والشؤون الهندسية والكهرباء والمكتب الفني والتطوير الحضري والعشوائيات، ومدير إدارة الإعلانات.



يشار إلى أن مهمة اللجنة وضع الأسس والمعايير الخاصة بإدارة منظومة الإعلانات بالمحافظة في ضوء الأسس والمعايير الفنية الصادرة عن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري للإعلانات، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بطرح حق الامتياز للإعلانات داخل نطاق المحافظة وفقا للقانون، واعتماد تصنيف شوارع ومناطق المحافظة لدرجات نوعية، وتوحيد أداء المنظومة بالوحدات المحلية، ولها أن تتخذ ما يلزم من قرارات وتوصيات لأداء المنظومة عملها على أكمل وجه.