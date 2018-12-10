منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا للكرة الشاطئية بعد الفوز على مدغشقر

تأهل المنتخب المصري للكرة الشاطئية للدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا المقامة في مدينة شرم الشيخ بمصر، وذلك بعد الفوز على منتخب مدغشقر 4 2 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى.



تقدم المنتخب المصري عن طريق محمد سمير من ركلة جزاء، وعزز محمد عبدالنبي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، وقلص رومان النتيجة بهدف لصالح مدغشقر في الدقيقة الرابعة.



وفي الدقيقة العاشرة تعادلت مدغشقر عن طريق ريجيس، قبل أن يتقدم منتخب مصر من جديد في الدقيقة الحادية عشرة عن طريق صاصا، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



في الشوط الثاني سجل أحمد الشحات الهدف الرابع للمنتخب المصري، وشهد الشوط الثالث تألق الفراعنة في الشق الدفاعي، محافظين على الشباك لتنتهي المباراة بفوز مصر بأربعة أهداف مقابل هدفين.



وضمن المنتخب المصري التأهل بعد أن وصل للنقطة السادسة، بغض النظر عن نتيجة مباراته في الجولة الثالثة أمام منتخب كوت ديفوار الذي يتذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.