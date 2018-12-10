نائب يثمن الموافقة على "السياحة الصحية": يستغل قدراتنا الهائلة

ثمّن محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، موافقة لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم السياحة الصحية المقدم من عمرو صدقي رئيس اللجنة.



وقال المسعود، إن القانون سيكون له عائد إيجابي في تنظيم الجهود لدعم السياحة الصحية في مصر، وسيساهم في تعظيم العائد منها، في ظل أن الكثير من المناطق تزخر بالإمكانيات الصحية الهائلة.



أشار إلى أن السياحة الصحية أو الاستشفائية تمثل رغبة كثيرة من مواطني دول العالم، وأن القانون الجديد سيعمل على استغلال قدرات مصر في هذا المجال، والعمل على تطويره.