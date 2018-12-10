الموافقة على إنشاء مكتب بريد "جزائر المنيا"

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على طلب الدكتور سمير رشاد أبو طالب بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية الجزائر – مجلس قروي قلوصنا – سمالوط محافظة المنيا.



جاء ذلك في اجتماع حضره الدكتور سمير رشاد أبو طالب، مقدم الطلب، والمستشار بهاء طوسن، ممثل الهيئة العامة للبريد، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا،وبعض أعضاء مجلس النواب، بلجنة الاقتراحات والشكاوي بالمجلس، والمسئولين والمختصين من وزارة التخطيط والمالية.



وأشار إلى أنه سيتم تحديد ميعاد خلال الأسبوع القادم لارسال لجنة لمعاينة المكان حتى يتم تخصيصه وإنهاء باقى الإجراءات.