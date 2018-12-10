القاهرة : الإثنين 10 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:08 م

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
10:05 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
09:09 م

النصب ON LINE.. «الدستور» تخوض مغامرة العمل بشركة تسوق إلكترونى: المنتجات المعروضة تالفة.. وإعادة تغليف «المرتجعات» لبيعها من جديد
07:57 م

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة
07:26 م

زعيم أكبر جماعة مُلحدة فى إنجلترا بعد انضمامه للصوفية: منهج السلفيين «تكفيرى»
01:01 م

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)
12:57 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
08:41 م

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي رابط الاسطورة بث مباشر تشيلسي ومانشستر سيتي لايف
07:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي HD | كوره اون لاين | كورة ستار
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:14 م
لواء-حمدى-البطران
لواء-حمدى-البطران

طرائف السجون فى مصر

dostor.org/2430737



فى بداية ثورة يوليو ١٩٥٢ وتحديدًا فى ١٦ يناير ١٩٥٣ بدأت الثورة فى اعتقال السياسيين القدامى ومنهم إبراهيم طلعت، سكرتير حزب الوفد، الذى كان محاميا ضليعا وبينما هو عائد من المحكمة إلى منزله فى الإسكندرية بعد أن ترافع فى إحدى القضايا، وجد عددًا من ضباط أمن الدولة، أخبروه أنه صدر قرار باعتقاله.
قبلها بأيام كان جمال عبدالناصر قائد الثورة يزوره فى منزله، وقد أخبره ضباط أمن الدولة أنهم يستغربون عملية الاعتقال.
قادوه إلى معسكر مصطفى كامل، مقر قيادة الثورة فى الإسكندرية، وهناك تسلمه ضابط، لينقله إلى القاهرة، وعندما وصلت السيارة إلى القاهرة طلب الضابط من قائد السيارة أن يتوقف أمام مطعم شهير، وتناول مع المعتقل طعام العشاء قبل أن يودعه سجن الأجانب لأنه يعلم أن موعد العشاء فى السجن قد انتهى.
دخل إبراهيم إلى غرفة الاستقبال فى الدور الأرضى. أحضروا حقيبة المعتقل، حاول أحد الموجودين تفتيشها ولكن ضابط السجن منعه، وحمل عسكرى الحقيبة إلى الدور العلوى حيث توجد الزنزانة رقم ٢٧ وهى تطل على مبنى الهلال الأحمر.
وفى سجن الأجانب هذا اعتقل الفريق عزيز المصرى بعد أن حاول الفرار من مصر عام ١٩٤١. كما اعتقل به على ماهر رئيس وزراء مصر السابق عام ١٩٤٢.
كما كان أحد الضباط فيه حفيد على باشا مبارك الرجل الوطنى الذى كان لا يتحدث إلا باللغة العربية الفصحى، وكان يؤدى خدمات جليلة للمعتقلين فى هذا السجن فى سماحة وكرم وفهم عميق بأن هؤلاء الشباب يضحون بحرياتهم من أجل حرية الآخرين. وكان يعتقد أنه إذا كان لا يستطيع أن يؤدى ضريبة الوطن بأن يكون معتقلا مثلهم، فلا أقل من أن يساهم فى تيسير الحياة لهم وهم رهن الاعتقال، وأن يكون رسولهم إلى الخارج، ينقل إليهم الخطابات من ذويهم وبالعكس. كان هذا بدون مقابل، بل لعله كان ينفق من جيبه من أجل تلك الخدمات.
عندما دخل إبراهيم طلعت زنزانته تبين له أن أكثر المعتقلين من كبار ضباط الجيش، فقد كان السجانون يحيونه تحية عسكرية، فقد ظنوه واحدًا من كبار الضباط.
حاول إبراهيم طلعت أن يكتشف نوعية المسجونين حوله، طرق باب الزنزانة، فتح عسكرى باب الزنزانة وسأله إبراهيم طلعت:
- من فضلك يا شاويش ممكن تقول لحضرة المأمور تحت يبعت حد يشترى لى سجاير؟.
- عند سعادتك فلوس فى الأمانات؟
- أيوه.
- سجاير إيه اللى سعادتك بتشربها؟
- سجاير ماتينيه.
- حاضر يا أفندم.
وأغلق عليه الباب ثم عاد بعد قليل وأخبره أن المأمور «بيقول متأسف لأن الوقت متأخر وبتوع السجاير قفلوا». ورق قلب الحارس وأخرج سيجارة كوتارللى رفيع، وقدم له واحدة على استحياء، وأقنعه إبراهيم طلعت أن يشعل لنفسه سيجارة ليذيب الجليد بينه وبين الحارس ليمكنه من استكشاف أمر المسجونين حوله، وأخبره أن فى الزنزانة المجاورة أحمد حمروش، وفؤاد سراج الدين، وعباس حليم، ورشاد مهنا.
وعندما جاء الصباح، لم تحدث الضجة الروتينية التى تحدث فى السجون الأخرى، حيث تفتح أقفال الزنازين، ويصيح الحراس لحث السجناء على الخروج لقضاء حوائجهم. كان الهدوء يخيم على السجن، حتى كأنه أصبح مقبرة. وقد ساعده هذا على الاستغراق فى النوم العميق.

اقرأ أيضًا
منذ 35 دقيقة

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)

منذ حوالي 22 ساعة

النصب ON LINE.. «الدستور» تخوض مغامرة العمل بشركة تسوق إلكترونى: المنتجات المعروضة تالفة.. وإعادة تغليف «المرتجعات» لبيعها من جديد

منذ حوالي 23 ساعة

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة

منذ يوم

زعيم أكبر جماعة مُلحدة فى إنجلترا بعد انضمامه للصوفية: منهج السلفيين «تكفيرى»

الآن

رئيس النواب: مهلة عامًا في قانون المحال العامة لتوفيق الأوضاع

محمد الباز يناقش عودة أول "باليرينا" مصرية فى "90 دقيقة"

البنك المركزي الفرنسي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد بسبب احتجاجات "السترات الصفراء"

الرقابة الإدارية: السيسي أطلق المرحلة الثانية من استراتيجية مكافحة الفساد

ads
الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة عدم سداد قيمة شحنات القمح المستورد

حقيقة تداول ثوم صيني "مسرطن" بالأسواق

رئيسة الوزراء البريطانية تعلن رسميا تأجيل التصويت على اتفاق بريكست

"لم نمارس الجنس".. المصور الدنماركي يروي تفاصيل تسلق الهرم

ألبومات الصور

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

تزامنا مع أعياد الميلاد.. ارتفاع أسعار الفاكهة بالأسواق

مشيت الشتوية

ads
نجم الساعة

الشيخ إبراهيم.. كفيف يقود «سيارة شروكي»: «كنت مطرب لمدة 30 سنة.. ومبارك كرّمني»

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة عدم سداد قيمة شحنات القمح المستورد

حقيقة تداول ثوم صيني "مسرطن" بالأسواق

رئيسة الوزراء البريطانية تعلن رسميا تأجيل التصويت على اتفاق بريكست

"لم نمارس الجنس".. المصور الدنماركي يروي تفاصيل تسلق الهرم

ads
كشكول

التعليم تكشف نظام تقييم الأول الإبتدائي بالنظام الجديد "مستند"

تعليم البرلمان: عدم إقرار القانون الجديد لا يؤثر على دستورية الثانوية التراكمية

جامعة حلوان تنظم حفل تنصيب للفائزين في اتحاد الطلاب

طالب يشعل النيران برأس زميله في الأقصر

وزير الشباب والرياضة في مهرجان مصر المستقبل بجامعة حلوان.. الأربعاء

الأمصار

تجنبا لرفض البرلمان.. تيريزا ماي تؤجل التصويت على "بريكست"

بعد 15 عاما على إغلاقها.. العراق تفتتح المنطقة الخضراء من جديد

هجوم إرهابي يستهدف آبار النهر الصناعي العظيم بليبيا "صور"

المالكي: الحوثي يحتجز آلاف المدنيين وعشرات الصحفيين داخل سجونه

سبارك.. ولي العهد السعودي يدشن مدينة الملك سلمان للطاقة

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

بريطانية تؤسس شركة بمطبخها وتصبح مليونيرة

إنشاء مادة جديدة في روسيا يمكن أن تغير صناعة الطيران

العثور على عربة مذهبة قديمة في الصين

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر

​ ثوار الإنترنت.. هل يحرقون العالم؟

لواء-حمدى-البطران

​ طرائف السجون فى مصر

ولاء الشيخ

​ وزير التموين يجيب عن الأسئلة الخمسة

ماجد حبته

​ مزابل وزارة الرى!

المزيد
الصحة

رواندا تسجل انخفاضًا في حالات الإصابة بالملاريا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎