القاهرة : الإثنين 10 ديسمبر 2018
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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:14 م

الأهلي يفوز " وديا " على "نجوم السادات " بسباعية نظيفة

الأهلي
الأهلي
أ ش أ
dostor.org/2430736

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الإثنين على نظيره فريق "نجوم السادات" بسباعية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب "التتش " بالجزيرة.

وأحرز أهداف الأهلي: أحمد حمودي "هدفين" وأحمد ياسر ريان "هدفين" وعمرو بركات وميدو جابر ومحمد فخري.

وحرص الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف، على تجربة بعض العناصر التي لم تشارك بشكل أساسي الفترة الماضية، بجانب تجهيز بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، كذلك منح الفرصة لبعض لاعبي فريق الشباب بالإضافة إلى الدفع بالثنائي عمرو جمال وعمرو بركات المقيدين على قائمة الانتظار في قائمة الفريق.

وكان لاعبو الأهلي "الأساسيون " الذين شاركوا في مباراة طلائع الجيش أمس الأحد قد خاضوا مرانا "استشفائيا " خفيفا قبل انطلاق مباراة اليوم الودية، في الوقت الذي واصل فيه اللاعبون المصابون تنفيذ برنامجهم التأهيلي.

ومن المقرر أن يواصل الفريق تدريباته صباح غد الثلاثاء استعدادا لمواجهة "جيما " الإثيوبي المقرر لها يوم الجمعة المقبل م في ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسيبدأ التونسي، علي معلول، الظهير الأيسر للفريق غدا، المشاركة بشكل تدريجي في تدريبات الكرة، وذلك في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بمزق في العضلة الضامة، وذلك وفقا لما أكده خالد محمود طبيب الفريق، وكان معلول قد خاض برنامجا تأهيليا طوال الفترة الماضية على أن يبدأ غدا المشاركة التدريجية في تدريبات الكرة.

وقال طبيب الفريق، إن لاعب الفريق مؤمن زكريا، شكا من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية، وإن اللاعب يخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق غدا لحسم مشاركته في التدريبات.

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