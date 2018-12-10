القاهرة : الإثنين 10 ديسمبر 2018
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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:13 م

الاسماعيلي يتطلع لتسجيل هدف مبكر في شباك الرجاء خلال مواجهتهما بكأس زايد

أحمد قناوي المدرب
أحمد قناوي المدرب العام للإسماعيلي المصري
وكالات
dostor.org/2430734

أكد أحمد قناوي المدرب العام للإسماعيلي المصري أن مباراة فريقه القادمة ضد الرجاء البيضاوي المغربي ستكون قوية في ظل سعى كلا منهما لمواصلة المشوار العربي.
ويلتقي الاسماعيلي مع مضيفه الرجاء غدا الثلاثاء في إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس.
وقال قناوي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين إن الأمور متساوية بين الفريقين وإن الجهاز الفني للإسماعيلي طلب من لاعبيه نسيان نتيجة مباراة الذهاب لتقديم أفضل ما لديهم في المواجهة المقبلة.
وأوضح قناوي أن الإسماعيلي يسعى لإحراز هدف مبكر من أجل إرباك حسابات الرجاء.
يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية يوم 29 أول أكتوبر الماضي، انتهت بالتعادل السلبى.

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