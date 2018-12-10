محسن الفحام يكتب: إفريقيا والتنمية المستدامة





لم يأت توجه الرئيس عبدالفتاح السيسى وانفتاحه على القارة الإفريقية من فراغ أو تعاطف، بحسبان أن مصر تنتمى لتلك القارة الفتية، ولكنه بالإضافة إلى ذلك فإن هناك العديد من المعطيات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية تجعل هذا التوجه فى تلك المرحلة التى تمر بها البلاد من أهم الإنجازات، التى تحسب للرئيس بالفعل على صعيد العلاقات الخارجية تحديدًا، وهو ما يعبر عن وعى سياسى كبير خاصة فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة، التى من الممكن أن تتحقق من خلال التعاون مع دول القارة الإفريقية وتعزيز الروابط المختلفة معها لتشمل آفاقًا أكثر رحابة فى جميع المجالات.

تتمتع قارة إفريقيا بمقومات استثمارية وموارد بشرية هائلة لم يتم استغلالها على الوجه الأمثل لأسباب مختلفة، لعل أهمها ارتفاع معدلات الأمية وعدم الاستقرار والتدخلات الخارجية، التى تعود إلى زمن المحتل الأجنبى، وبالرغم من ذلك فإن مصر على مدى تاريخها تولى معظم دول القارة أهمية خاصة وتقدم ما تستطيع القيام به للنهوض بها والتعاون المشترك الذى يعود بالفائدة على شعوب القارة.

ولا بد هنا أن نعترف بأن هذا الاهتمام قد ارتفعت وتيرته بشكل كبير منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم بالبلاد، خاصة من دول حوض النيل والسودان فى المقام الأول، إلى أن شملت معظم دول القارة التى اجتمعت يومى ٨ و٩ ديسمبر بشرم الشيخ لتشارك فى منتدى إفريقيا ٢٠١٨ الذى يعقد هذا العام فى ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى ٢٠١٩ وذلك تأكيدًا على مدى حرص الرئيس على تحقيق تعاون فعال بين الدول الإفريقية من خلال تحفيز الاستثمارات فى القطاعات الاستراتيجية لدول القارة، مما سوف يسهم فى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة توفر ملايين فرص العمل لأبناء القارة باستغلال ثرواتها الطبيعية والمشروعات الكبيرة التى تقوم على هذه الثروات، وصولًا إلى رفع مستوى معيشة مواطنى القارة وتحسين دخولهم والقضاء على مشكلات الفقر والجهل والهجرة غير الشرعية، بحثًا عن فرص للعمل خارج القارة.

من ناحية أخرى لم تغفل القيادة السياسية عن القيام بدور كبير فى معالجة جذور المشكلات الأمنية الناجمة عن عوامل التهميش والفقر، من خلال التنسيق والتشاور على المستوى الأمنى، بالتوازى والتزامن مع تكثيف الدورات التدريبية التى ينظمها كل من مركز القاهرة الإقليمى للتدريب على تسوية النزاعات والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ناهيك أيضًا عن الدور المهم الذى يقوم به الأزهر الشريف كمنارة لتصويب الفكر المنحرف عن صحيح الدين الوسطى ونشر ثقافة السلام، التى من شأنها مواجهة الفكر المتطرف.

ولعل ما يقوم به الرئيس من تقارب مع دول القارة الإفريقية يأتى أيضًا فى ظل ما يحيط ببعض الدول العربية من توترات داخلية والبعض الآخر من علاقات مضطربة فيما بينها، مما يجعل إفريقيا بما تحمل من ثروات اقتصادية وزراعية وحدود مشتركة وتاريخ كبير هى الأقرب فى المرحلة الحالية لمصر.

وفى إطار ما تسعى إليه الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة مع دول القارة الإفريقية فإن هناك العديد من المحاور أرى ضرورة العمل على تفعيلها خلال تلك المرحلة، من بينها:

١- ضرورة تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة المؤسسة للتنمية المستدامة والمتمثلة فى البعد الاقتصادى والبعد البيئى والبعد الاجتماعى.

٢- حتمية توفير الدعم المناسب، خاصة الجانب التقنى للدول الإفريقية، لمساعدتها فى إعادة هيكلة سياساتها التنموية.

٣- العمل على وضع خطط محددة وواضحة ومشتركة بين مصر والدول الإفريقية لتحقيق القدر الأكبر من الاستفادة من موارد القارة المختلفة، خاصة فى مجال الزراعة وتوليد الطاقة.

٤- العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوجيهها للقارة الإفريقية فى ظل إحجام معظم الدول عن هذا التوجه، نظرًا لضعف الموارد التمويلية ومحدودية القدرات التنافسية لدول القارة.

٥- أن يكون التعامل مع دول القارة مبنيا على تحقيق مبدأ العدالة عند إقرار أى اتفاقيات أو معاهدات أو سياسات دولية أو ثنائية، تتضمن التزامات على دولها النامية بحيث تتم مراعاة الاحتياجات التنموية للقارة وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

إن القارة الإفريقية، التى تمثل للدولة المصرية عمقًا استراتيجيًا، من الممكن أن تكون إحدى أهم بوابات تحقيق التنمية والرخاء، التى يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيقها حاليًا للوطن.

وتحيا مصر.

