الملحق الثقافي السعودي بالقاهرة يشيد بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

أشاد الدكتور خالد بن عبد الله النامي الملحق الثقافي للسفارة السعودية بالقاهرة، بالتطور الكبير الذي تشهده مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في تكنولوجيا التعليم وطرق التدريس الحديثة التي تتبعها من أجل خلق كوادر قادرة على المشاركة في بناء مستقبل أوطانهم وأمتهم.



وأشار النامي - خلال زيارته لمدينة زويل اليوم الاثنين تلبية لدعوة من قبل مسئوليها في إطار الجهود والتواصل المستمر من قبل الملحقية مع الجامعات والهيئات التعليمية في مصر - إلى أن هناك في المستقبل القريب مزيد من التعاون بين الملحقة والمدينة، معربا عن سعادته لوجود مثل هذا الصرح في مصر والعالم العربي.



بدوره، ثمن الرئيس التنفيذي لمدينة زويل الدكتور شريف صدقي، العلاقات المتميزة بين البلدين الكبيرين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تتسم بالعمق والروابط التاريخية على مر الزمان.



وقدم صدقي، شرحا تفصيليا عن طبيعة التعليم والمناهج وطرق التدريس داخل المدينة والبرامج التي تقدمها للباحثين، وأنظمة القبول وطبيعة الأبحاث والأنشطة العلمية التي تقوم بها المدينة، وخطط المدينة المستقبلية للتوسع والشراكات الدولية للمدينة مع الجهات البحثية الدولية.



وأشار إلى أن المدينة تعد مؤسسة تعليمية بحثية ابتكارية مستقلة غير هادفة للربح وربط البحث العلمي مع الصناعة وتوظيف البحث العلمي لحل مشاكل المجتمع.