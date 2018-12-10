محمد العسيرى يكتب: الكشري في قائمة «يونسكو»





يمكن تضحك.. ويمكن تشوف إن الحكاية هايفة ومتستاهلش.. لكن الخبر صحيح.. والأمر ليس هينًا أو تافهًا على الإطلاق.. متستعجلش واستنى شوية.

الخبر الذى عرفته بالصدفة من صديقة تعيش فى باريس.. باريس التى اشتعلت الأيام الماضية، لأن مواطنيها أو بعضهم يرى أن ماكرون منحاز للأغنياء.. وأن فقراء أوروبا.. القارة العجوز.. لم يعد بمقدورهم تحمل ذلك الانحياز، فخرجوا غاضبين ودمر بعضهم فى طريق غضبه «قوس النصر» أحد أهم رموز باريس.. فى هذه المدينة تحديدًا.. وفى ذلك الجو الغائم الملبد بغضب الفقراء.. كان هناك عدد من المثقفين العرب المنتمين إلى «المركز الثقافى العربى».. يتقدمون بملف إلى هيئة اليونسكو لإدراج «الكشرى» على قائمة التراث «اللامادى»!!

بص.. أبسط لك الحكاية.. إنت فكرت تشترى عربية.. رحت تسأل فى المعارض.. وتشوف صور العربيات على النت.. وتسأل ميكانيكى عن مميزات كل ماركة.. أيوه «اثبت كده».. ماركة.

كل منتج بشرى «ماركة».. واسم متسجل لناس بعينها.. فرد.. شركة.. بلد.. وكل هؤلاء «يحمون منتجهم ويسعون لتطويره.. وطبعا وحدهم المستفيدون منه ومن تسويقه وترويجه».. لو كان هذا الاختصار المخل يفى بغرض تنبيه بعضنا إلى أهمية الكنوز التى نعيش فوقها.. لا أقصد الآثار فقط. لكننى أشير إلى تراثنا «اللامادى» المهول من أزياء وأكلات وأغانٍ وعادات.. كل هذا يحتاج منا إلى انتباهة جادة لنحافظ عليه قبل أن «يلطشه» النهّابون.

فى هذا السياق تقدمت دولة المغربة إلى اليونسكو بطبق «الكسكسى».. فيما تقدم مصريون من خلال ذلك المركز بملف لطبق «الكشرى».. بعد أسابيع قليلة من نجاح مصر فى تسجيل «الأراجوز» وفى انتظار أن تنجح جهود تسجيل «التُّلِّى».

الأمر ليس مجرد «عمل ثقافى».. لكنه سياسى واقتصادى أيضًا.. فالحروب التى قادها الساسة وأدت إلى تدمير العراق.. دمرت ثقافته.. ونهب «الحرامية» تراثه.. ليس من قبيل الصدفة ما حدث لمتاحف بغداد وآثارها.. ليس من الصدفة أن يسعى الداعشيون فى كل مكان إلى تغطية التماثيل وهدمها.. هو صراع بقاء وهوية بين «الإنسانية بمعناها الشامل وبين الشر المطلق».. هذه حسبة منتهية من سنين طويلة.. لكننا تأخرنا طويلًا حتى نفهم.

الحفاظ على خريطة النباتات المصرية.. والتنوع البيولوجى.. اقتصاد وسياسة.. فأنت تشترى «بذرة الخيار» من أمريكا وإسرائيل بمليارات الدولارات.. أنت تشترى «بذرة البطاطس» بمليارات.. أنت تستورد العدس والفول و«الملابس» والزيوت.. والحفاظ على «أصل البذرة» أمر مهلك.

لقد طور علماء وعملاء، جينًا أسموه الجين القاتل.. حتى لا يتمكن الفلاحون فى كل أرجاء العالم من استنباط «بذور» من محاصيلهم ليزرعوها فى الأعوام التالية، كما كان يفعل الفلاحون فى بلادنا نهاية كل عام.. حتى تتمكن شركات بيع البذور فى أمريكا وأوروبا من «حصد ملايين الدولارات»، وتم السطو على «خيرات شعوب غافلة» عن قيمة ما تملكه.. وهذا ما كان مؤتمر التنوع البيولوجى الذى أقيم فى شرم الشيخ منذ أيام يسعى- من ضمن محاوره- إلى مناقشته، فى محاولة لحماية «بطون الفقراء فى المستقبل من غول أصحاب الشركات».. وبالمثل أنت لا تستطيع أن تصنع فستانًا من «التُّلِّى» لو لم تقم بتسجيل هذا المنتج الخاص بك.

التراث المصرى والعربى فى حاجة إلى إنباته من الكوادر العلمية والثقافية المحترمة لحمايته.. فى حاجة إلى إرادة حكومية لإنقاذه قبل أن يندثر أو يضيع أو «ينهشه» الآخرون.

وحسنًا أن توصل المسئولون فى وزارة الثقافة إلى أن «بناء الإنسان» جزء أساسى وأصيل من دورهم.. ومن «التحدى القادم».

ماذا سنفعل ونحن نصرف المليارات على تعليم أبنائنا دون أن «يعرفوا» أنهم يملكون كل هذا «التراث الإنسانى الكبير».. كيف يفهمون قيمة ما تنفقه مصر على «المتحف الكبير».. وقيمة ما سيضمه من مقتنيات.

نحن لا نحتاج إلى تطوير التعليم فى مصر.. نحن نحتاج إلى «تطوير المعرفة»، وهذا من وجهة نظرى هو التحدى الأعظم.. فالذى لا يعرف قيمة «طبق الكشرى».. لن يعرف قيمة الهرم الذى انتفضنا وغضبنا لأن أحدهم قرر ممارسة علاقة حميمية أعلاه فى غفلة من الحراس.

احرسوا تاريخكم.. وتراثكم.. فبدونه لا يوجد مستقبل.

