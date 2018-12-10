حقيقة تداول ثوم صيني "مسرطن" بالأسواق

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر بشأن تداول ثوم "مسرطن " بالأسواق يحتوي على مواد كيمائية شديدة الخطورة تضر بالصحة.



وأوضح المركز الإعلامي فى تقرير "توضيح الحقائق" الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي أكدت أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة، مشددة على عدم وجود أي "ثوم مسرطن " بالأسواق، وأن الثوم المتداول صحي تماما، ومطابق لكافة المواصفات القياسية، مشيرةً إلى أن أي خضروات أو فاكهة مستوردة تخضع لرقابة وفحص من قبل وزارتي الزراعة والصحة، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.



وأكدت حرصها على صحة المواطنين وسلامة المحاصيل الزراعية، مشددة على وجود رقابة مستمرة ودورية على حركتي الصادرات والواردات، لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية، والإجراءات المعمول بها، على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة.



وأوضحت في هذا الصدد أن كافة الواردات تخضع لتحاليل صارمة وفحص دقيق للتأكد من جودتها وسلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.



وناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع "التواصل الاجتماعي" تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى حالة من البلبلة لدى الرأي العام.

