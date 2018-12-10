القاهرة : الإثنين 10 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:08 م

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
10:05 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
09:09 م

النصب ON LINE.. «الدستور» تخوض مغامرة العمل بشركة تسوق إلكترونى: المنتجات المعروضة تالفة.. وإعادة تغليف «المرتجعات» لبيعها من جديد
07:57 م

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة
07:26 م

زعيم أكبر جماعة مُلحدة فى إنجلترا بعد انضمامه للصوفية: منهج السلفيين «تكفيرى»
01:01 م

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)
12:57 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
08:41 م

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي رابط الاسطورة بث مباشر تشيلسي ومانشستر سيتي لايف
07:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي HD | كوره اون لاين | كورة ستار
مصر
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:08 م

حقيقة تداول ثوم صيني "مسرطن" بالأسواق

حقيقة تداول ثوم صيني
أ ش أ
dostor.org/2430722

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر بشأن تداول ثوم "مسرطن " بالأسواق يحتوي على مواد كيمائية شديدة الخطورة تضر بالصحة.

وأوضح المركز الإعلامي فى تقرير "توضيح الحقائق" الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي أكدت أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة، مشددة على عدم وجود أي "ثوم مسرطن " بالأسواق، وأن الثوم المتداول صحي تماما، ومطابق لكافة المواصفات القياسية، مشيرةً إلى أن أي خضروات أو فاكهة مستوردة تخضع لرقابة وفحص من قبل وزارتي الزراعة والصحة، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأكدت حرصها على صحة المواطنين وسلامة المحاصيل الزراعية، مشددة على وجود رقابة مستمرة ودورية على حركتي الصادرات والواردات، لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية، والإجراءات المعمول بها، على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة.

وأوضحت في هذا الصدد أن كافة الواردات تخضع لتحاليل صارمة وفحص دقيق للتأكد من جودتها وسلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.

وناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع "التواصل الاجتماعي" تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى حالة من البلبلة لدى الرأي العام.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا

منذ يومين

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟

منذ 4 أيام

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"

منذ 4 أيام

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

منذ 4 أيام

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك

منذ 4 أيام

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات

الآن

رئيس النواب: مهلة عامًا في قانون المحال العامة لتوفيق الأوضاع

محمد الباز يناقش عودة أول "باليرينا" مصرية فى "90 دقيقة"

البنك المركزي الفرنسي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد بسبب احتجاجات "السترات الصفراء"

الرقابة الإدارية: السيسي أطلق المرحلة الثانية من استراتيجية مكافحة الفساد

ads
الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة عدم سداد قيمة شحنات القمح المستورد

حقيقة تداول ثوم صيني "مسرطن" بالأسواق

رئيسة الوزراء البريطانية تعلن رسميا تأجيل التصويت على اتفاق بريكست

"لم نمارس الجنس".. المصور الدنماركي يروي تفاصيل تسلق الهرم

ألبومات الصور

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

تزامنا مع أعياد الميلاد.. ارتفاع أسعار الفاكهة بالأسواق

مشيت الشتوية

نجم الساعة

الشيخ إبراهيم.. كفيف يقود «سيارة شروكي»: «كنت مطرب لمدة 30 سنة.. ومبارك كرّمني»

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة عدم سداد قيمة شحنات القمح المستورد

حقيقة تداول ثوم صيني "مسرطن" بالأسواق

رئيسة الوزراء البريطانية تعلن رسميا تأجيل التصويت على اتفاق بريكست

"لم نمارس الجنس".. المصور الدنماركي يروي تفاصيل تسلق الهرم

كشكول

التعليم تكشف نظام تقييم الأول الإبتدائي بالنظام الجديد "مستند"

تعليم البرلمان: عدم إقرار القانون الجديد لا يؤثر على دستورية الثانوية التراكمية

جامعة حلوان تنظم حفل تنصيب للفائزين في اتحاد الطلاب

طالب يشعل النيران برأس زميله في الأقصر

وزير الشباب والرياضة في مهرجان مصر المستقبل بجامعة حلوان.. الأربعاء

الأمصار

تجنبا لرفض البرلمان.. تيريزا ماي تؤجل التصويت على "بريكست"

بعد 15 عاما على إغلاقها.. العراق تفتتح المنطقة الخضراء من جديد

هجوم إرهابي يستهدف آبار النهر الصناعي العظيم بليبيا "صور"

المالكي: الحوثي يحتجز آلاف المدنيين وعشرات الصحفيين داخل سجونه

سبارك.. ولي العهد السعودي يدشن مدينة الملك سلمان للطاقة

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

بريطانية تؤسس شركة بمطبخها وتصبح مليونيرة

إنشاء مادة جديدة في روسيا يمكن أن تغير صناعة الطيران

العثور على عربة مذهبة قديمة في الصين

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

رواندا تسجل انخفاضًا في حالات الإصابة بالملاريا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎