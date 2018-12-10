المبعوث الأممي لليمن: التوصل لاتفاق بشأن الأسرى والاقتصاد قريبا

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس، أنه سيعلن قريبا عن اتفاق حول الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بجانب قرب التوصل إلى اتفاق آخر حول الأوضاع الاقتصادية.



وقال غريفيثس في مؤتمر صحفي في العاصمة السويدية على هامش المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين، إن المشاورات الحالية ترتكز على الوضع الإنساني الصعب في اليمن، وذلك وفق قناة "العربية الحدث".



وأضاف غريفيثس "ناقشنا بالتفاصيل بنود اتفاقيات محتملة بين وفدي المشاورات"، مشيرا إلى أنه م سيناقشون غدا قضية الأوضاع الإنسانية في اليمن.



وأوضح المبعوث الأممي أن إجراءات بناء الثقة بين الطرفين تتضمن مطار صنعاء وملف الأسرى، معربا عن أمله التوصل إلى اتفاق خفض تصعيد في محافظتي الحديدة وتعز.

