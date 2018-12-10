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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:02 م

الجزائر تشارك في الدورة الأولى للمعرض التجاري الأفريقي في القاهرة

وزير التجارة الجزائري
وزير التجارة الجزائري سعيد جلاب.
أ ش أ
dostor.org/2430714

تشارك الجزائر في الدورة الأولى للمعرض التجاري الأفريقي الذي يعقد من 11 إلى 17 ديسمبر الجاري بالقاهرة بـ 38 مؤسسة جزائرية يترأسها وزير التجارة الجزائري سعيد جلاب.

وتشارك المؤسسات الجزائرية، في هذه التظاهرة الاقتصادية للقارة الأفريقية، التي ينظمها البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، في مجالات الصناعة الغذائية والمنتجات الفلاحية والأدوات الكهربائية والمنزلية والصناعة الميكانيكية والنسيج.

ويهدف هذا المعرض إلى تحفيز دعم إنشاء منطقة حرة أفريقية الذي تم منذ مارس 2018 التوقيع على إقامتها من طرف 44 رئيس دولة وحكومة أفريقية خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي التي عقدت برواندا، وتمت المصادقة على قرار إنشاء منطقة حرة أفريقية سنة 2012 خلال الدورة العادية الـ 18 لجمعية رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الأفريقي، في حين انطلقت المفاوضات بشأنها على مستوى الاتحاد الأفريقي بداية سنة 2015.

ومن شأن هذه المنطقة الأفريقية الحرة أن تشكل سوقا موحدة للمنتجات والخدمات على المستوى الأفريقي لكونها تسمح بضمان التنقل الحر للنشاطات الاقتصادية والاستثمارات، ما يسمح -حسب الاتحاد الأفريقي- بالتعجيل بإقامة الاتحاد الجمركي الأفريقي.

وهذه التظاهرة التجارية الأفريقية الأولى من نوعها ارضية لتبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار والسوق سعيا للسماح للزبائن والممولين وكذلك البلدان الأفريقية بعقد لقاءات يتم خلالها بحث ومناقشة ما يسمح بالتوصل إلى اتفاقيات تجارية.

ويشكل هذا المعرض الذي يجسد التعاون الهام بين الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، مرحلة هامة نحو تجسيد أهداف المنطقة التجارية الحرة التي ستشكل سوقا موحدة لأزيد من مليار شخص.

ويتم تنظيم هذه التظاهرة الأولى من نوعها بالقاهرة وفق الاتفاق الذي تم توقيعه بين البنك الأفريقي للتصدر والاستيراد والاتحاد الأفريقي والحكومة المصرية على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التي انعقدت شهر مارس الأخير في رواندا.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة دعا المؤسسات الجزائرية للتوجه نحو السوق الافريقية لمد جسور لوجستية تساهم في انعاش التجارة والتعاون الاقتصادي الجزائري-الافريقي الذي يبقى دون مستوى الامكانيات المتاحة.

وتفيد الإحصائيات أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر وأفريقيا لا يزال ضعيفا اذ لا يتجاوز 3 مليار دولار سنويا كما أن هذه المبادلات تقتصر على خمسة دول من القارة.

وتتوزع الـ3 مليارات دولار المتبادلة بين الصادرات الجزائرية البالغة 1،6 مليار دولار ووارداتها من الدول الأفريقية والبالغة 1.4 مليار دولار.

وبلغت الصادرات الجزائرية غير النفطية نحو دول افريقيا 206 مليون دولار فقط أي 13 بالمائة من إجمالي الصادرات إلى القارة.

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