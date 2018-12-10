محافظ المنيا يحٌظر نقل قصب السكر خارج المحافظة

قرر محافظ المنيا اللواء قاسم حسين، حظر نقل محصول قصب السكر خارج حدود المحافظة لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من 1/1/2019 وذلك في إطار التدابير اللازمة لتحقيق الصالح العام.



وشدد المحافظ على التصدي بكل حزم للمخالفين ومصادرة كمية القصب المضبوطة وتسليمها لمصنع سكر أبوقرقاص بعد تحرير محاضر المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأكد ضرورة تكاتف جميع الجهات التنفيذية لتحقيق المنفعة العامة وتوفير الكميات اللازمة من المحصول، والتي تساعد على سد أي عجز متوقع حدوثه وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمحافظة وخلق جو جاذب لجميع المزارعين والمستثمرين.



من جانبه، قال وكيل وزارة الزراعة بالمنيا أبوالخير مصطفى، إن فتح باب التعاقد لتوريد محصول القصب مستمر حتى بداية الموسم، حيث يبلغ سعر طن القصب حوالي 720 جنيها، كما أن صرف المستحقات المالية للمزارعين يأتي بعد 10 أيام من التوريد لمصنع السكر وبنسبة 95% من إجمالي الكمية الموردة، وذلك من أجل تحفيز المزارعين وتشجيعهم على توريد المحصول.