تأجيل محاكمة المتهم باقتحام كنيسة بعين شمس لـ25 ديسمبر

قررت محكمة جنح عين شمس، المنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة، اليوم الإثنين، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهم باقتحام كنيسة عين شمس لـ25 ديسمبر.



كانت نيابة عين شمس الجزئية، برئاسة المستشار شريف عيسوي، وبإشراف المستشار أحمد عزالدين، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، أمرت بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، عقب محاولته اقتحامه لكنيسة مارجرجس بعين شمس، واعتدائه على 3 أفراد أمن بالكنيسة مستخدمًا آلة حادة.



وتسلمت النيابة تحريات الأمن الوطني، التي أكدت أن المتهم مصاب بهوس ديني، وأن الحادث جنائي وليس إرهابيًا، وأن المتهم لا ينتمي لأي جماعة إرهابية.



ترجع تفاصيل الواقعة عندما قام شخص حاول اقتحام كنيسة مارجرجس، عن طريق باب جانبي للكنيسة، فوجد «قرابني» الكنيسة أمامه فقام بضربه على رأسه بسيخ حديد، ما أسفر عن إصابته في الرأس، كما اعتدى على عامل الكنيسة بالضرب على يده.