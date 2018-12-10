القاهرة : الإثنين 10 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:08 م

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
10:05 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
09:09 م

النصب ON LINE.. «الدستور» تخوض مغامرة العمل بشركة تسوق إلكترونى: المنتجات المعروضة تالفة.. وإعادة تغليف «المرتجعات» لبيعها من جديد
07:57 م

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة
07:26 م

زعيم أكبر جماعة مُلحدة فى إنجلترا بعد انضمامه للصوفية: منهج السلفيين «تكفيرى»
01:01 م

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)
12:57 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
08:41 م

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي رابط الاسطورة بث مباشر تشيلسي ومانشستر سيتي لايف
07:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي HD | كوره اون لاين | كورة ستار
سياسي
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 05:51 م

علاء عابد: مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله

علاء عابد: مصر تحارب
كريمة أبو زيد
dostor.org/2430705

شارك النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مع سفير الاتحاد الاوربي والسفراء الأوربيين، والوزير محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى الاحتفال بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

وأكد النائب علاء عابد فى كلمته أمام الحاضرين، ان مصر تراعي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمواطنين والحق في الحياة للشعب المصري وتعتبر حقوق الإنسان فى السكن والصحة والثقافة من أهم الحقوق لجميع المواطنين، مشيدا بدور صقور الجيش والشرطة فى ظاهرة الإرهاب الذى تحاربه مصر نيابة عن العالم كله.


علاء عابد: مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله
علاء عابد: مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله
علاء عابد: مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا

منذ أقل من شهرين

«الدستور» تحضر الاحتفال بـ«مولد السيد البدوى»

منذ أكثر من شهرين

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

منذ أكثر من شهرين

السجينى يتجه للتراجع عن استقالته من «الوفد».. وفؤاد يبتعد عن «الصراع الحزبى»

منذ 3 شهر

تفاعل دولى مع حملة الترويج لمنتدى شباب العالم.. ومشاركون بمؤتمر «Euroasia»: موعدنا فى مصر

منذ 4 شهر

الخولى: انفصال «مستقبل وطن» عن «دعم مصر» فى الانعقاد الرابع للبرلمان شائعة

الآن

رئيس النواب: مهلة عامًا في قانون المحال العامة لتوفيق الأوضاع

محمد الباز يناقش عودة أول "باليرينا" مصرية فى "90 دقيقة"

البنك المركزي الفرنسي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد بسبب احتجاجات "السترات الصفراء"

الرقابة الإدارية: السيسي أطلق المرحلة الثانية من استراتيجية مكافحة الفساد

ads
الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة عدم سداد قيمة شحنات القمح المستورد

حقيقة تداول ثوم صيني "مسرطن" بالأسواق

رئيسة الوزراء البريطانية تعلن رسميا تأجيل التصويت على اتفاق بريكست

"لم نمارس الجنس".. المصور الدنماركي يروي تفاصيل تسلق الهرم

ألبومات الصور

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

تزامنا مع أعياد الميلاد.. ارتفاع أسعار الفاكهة بالأسواق

مشيت الشتوية

نجم الساعة

الشيخ إبراهيم.. كفيف يقود «سيارة شروكي»: «كنت مطرب لمدة 30 سنة.. ومبارك كرّمني»

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة عدم سداد قيمة شحنات القمح المستورد

حقيقة تداول ثوم صيني "مسرطن" بالأسواق

رئيسة الوزراء البريطانية تعلن رسميا تأجيل التصويت على اتفاق بريكست

"لم نمارس الجنس".. المصور الدنماركي يروي تفاصيل تسلق الهرم

كشكول

التعليم تكشف نظام تقييم الأول الإبتدائي بالنظام الجديد "مستند"

تعليم البرلمان: عدم إقرار القانون الجديد لا يؤثر على دستورية الثانوية التراكمية

جامعة حلوان تنظم حفل تنصيب للفائزين في اتحاد الطلاب

طالب يشعل النيران برأس زميله في الأقصر

وزير الشباب والرياضة في مهرجان مصر المستقبل بجامعة حلوان.. الأربعاء

الأمصار

تجنبا لرفض البرلمان.. تيريزا ماي تؤجل التصويت على "بريكست"

بعد 15 عاما على إغلاقها.. العراق تفتتح المنطقة الخضراء من جديد

هجوم إرهابي يستهدف آبار النهر الصناعي العظيم بليبيا "صور"

المالكي: الحوثي يحتجز آلاف المدنيين وعشرات الصحفيين داخل سجونه

سبارك.. ولي العهد السعودي يدشن مدينة الملك سلمان للطاقة

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

بريطانية تؤسس شركة بمطبخها وتصبح مليونيرة

إنشاء مادة جديدة في روسيا يمكن أن تغير صناعة الطيران

العثور على عربة مذهبة قديمة في الصين

الصحة

رواندا تسجل انخفاضًا في حالات الإصابة بالملاريا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎