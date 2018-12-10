علاء عابد: مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله

شارك النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مع سفير الاتحاد الاوربي والسفراء الأوربيين، والوزير محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى الاحتفال بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الانسان.



وأكد النائب علاء عابد فى كلمته أمام الحاضرين، ان مصر تراعي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمواطنين والحق في الحياة للشعب المصري وتعتبر حقوق الإنسان فى السكن والصحة والثقافة من أهم الحقوق لجميع المواطنين، مشيدا بدور صقور الجيش والشرطة فى ظاهرة الإرهاب الذى تحاربه مصر نيابة عن العالم كله.





