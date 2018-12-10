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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 05:51 م

الجامعة العربية تنوه بدور اتحاد إذاعات الدول العربية

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
أ ش أ
dostor.org/2430704

أكدت جامعة الدول العربية أهمية التنسيق الإعلامي العربي وتطوير المحتوى الإعلامي وتهيئة جيل جديد من الإعلاميين قادر على القيام بدور ريادي متميز.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال، اليوم، في افتتاح في اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية التي تنعقد بتونس خلال الفترة من 10 ــ 12 ديسمبر الجاري.

وأعرب علالي - في الكلمة التي وزعتها الأمانة العامة للجامعة - عن تقديره لاتحاد إذاعات الدول العربية وجهوده القيمة في تعزيز أداء الإعلام العربي ليقوم بالدور المنوط به في تنمية المجتمعات العربية.

وقال إن الإعلام اليوم بحاجة إلى تطوير المحتوى وتهيئة جيل جديد من الإعلاميين قادر على القيام بدور ريادي متميز، وتمكين الإعلام من القيام بدوره بإكسابه مصداقيته ووضع آليات حقيقية لتوظيف كل الإمكانيات بشكل أكبر في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن الجامعة العربية، تؤكد باستمرار على أهمية التنسيق الإعلامي العربي في كافة القضايا خاصة في ظل التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة العربية.

وأشار إلى كافة الاستراتيجيات التي قامت الأمانة العامة بوضعها ودعا كافة المؤسسات الإعلامية العربية للمساهمة فيها.
من جانبه، استعرض المهندس عبد الرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية - الذي أعيد انتخابه أمس لفترة ثانية لمدة أربع سنوات جديدة- بما يبذله الاتحاد لتطوير نفسه وخدمة الإعلام المرئي والمسموع في المنطقة العربية.

واستعرض مشروع بناء فندق خاص بالاتحاد والذي وضع له حجر الأساس صباح اليوم قبيل افتتاح أعمال الجمعية العامة.

ومن جانبه...نوه محمد عبد المحسن العواش رئيس الاتحاد على بالجهود الكبيرة التي تبذل مع كافة الأعضاء لتعزيز أداء وسائل الإعلام العربية وتطوير إمكانياتها خاصة فيما يتعلق بمنظومة التبادل والتدريب ودعم الإنتاج العربي المشترك.

وتناولت الجلسة الافتتاحية تقرير المدير العام الذي تضمن كافة الأنشطة التي قام بها الاتحاد خلال الفترة الفاصلة بين الدورة السابقة والدورة الحالية، وذلك في مجالات: الإذاعة، والتلفزيون، والرياضة، المجال الهندسي، مجال الإعلام الجديد، مجال العربي والدولي، مجال النشر والبحوث، مجال تبادل الأخبار والبرامج وفي مجال التدريب الإذاعي والتلفزيوني.

وستتواصل أعمال الجمعية العامة للاتحاد على مدار ثلاثة أيام وتتضمن حوارا مهنيا بعنوان " الإعلام الجديد: قوة التأثير والتغيير "، والجلسة الختامية التي تقر فيها التوصيات والقرارات.

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