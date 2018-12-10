غدًا.. إفريقية البرلمان تجتمع مع وزير الشباب والرياضة

تعقد لجنة الشئون الإفريقية برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والسفير أحمد شاهين، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ورؤساء الاتحادات الرياضية، وذلك لمناقشة رؤية وخطة وزارة الشباب والرياضة في الشأن الإفريقي وسبل تنمية التعاون الرياضي مع الدول الإفريقية.



يعقد الاجتماع في تمام الساعة ١٠ صباح غدٍ الثلاثاء الموافق ١١ ديسمبر بقاعة ٢ بمبنى الري.

