"لم نمارس الجنس".. المصور الدنماركي يروي تفاصيل تسلق الهرم

كشف الدنماركي أندرياس هفيد، مصور "الفيديو الإباحي أعلى قمه الهرم" تفاصيل محاولته التسلق للمعلم الأثري أكثر مرة.



قال في حوار مع "إكسترا بلاديت" الدنماركية: "حاولت أنا وصديق نرويجي تسلق الهرم الأكبر لالتقاط بعض الصور سابقا بعدما أمضينا بعض الأيام في القاهرة، ولكن الأمن أوقفنا داخل هضبة الجيزة، وتم التحقيق معنا داخل مركز شرطة محلي ثم تم إخلاء سبيلنا دون دفع غرامات أو عواقب أخرى".



وتابع: "بعد فترة استطعنا تنفيذ الفكرة في نهاية نوفمبر الماضي بتخطيط شديد على حد قوله، وبعد اختفاء الزوار من الهرم، تسلقنا خوفو والتقطا الصور العارية ولم نمارس الجنس".

