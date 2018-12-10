طبعات بـ"مقاس الجيب" من مؤلفات نجيب محفوظ في ذكرى ميلاده

تبدأ دار "الشروق" طرح طبعات جديدة من مؤلفات أديب نوبل، بـ"مقاس الجيب"، وذلك تزامنا مع ميلاد الكاتب العالمي نجيب محفوظ، إيمانا منها بضرورة التطوير الدائم في شكل الكتاب؛ من خلال طبعات جديدة تُتيح سهولة القراءة.



وتصدر دار الشروق العناوين التالية خلال الأسبوع الجاري: "الحرافيش، بين القصرين، قصر الشوق، السراب، الحب فوق هضبة الهرم، همس الجنون، ميرامار، المرايا، أحلام فترة النقاهة".



كما تصدر قريبا طبعات جديدة بالمقاس نفسه من "السكرية، بداية ونهاية، زقاق المدق، الشيطان يعظ، أمام العرش، مصر القديمة، والأحلام الأخيرة".



وعلى صعيد متصل، تعلن الجامعة الأمريكية بالقاهرة مساء غد الثلاثاء اسم الفائز بجائزة نجيب محفوظ في احتفال يقام بقاعة "ايوارت" وسط القاهرة، بحضور نخبة من المثقفين والأدباء والإعلاميين.