الأربعاء.. محاضرة بعنوان "الرواق الفلسفي" في مكتبة تويا بالمعادي

تستضيف مكتبة تويا بالمعادي عماد العادلي المستشار الثقافي لمكتبات ألف في محاضرة بعنوان "الرواق الفلسفي" وذلك يوم الأربعاء المقبل في تمام السادسة مساءً.



يذكر أن المحاضرة تتناول محاور فلسفية وتبسيطا للفكر الفلسفي وجعله في متناول غير المتخصصين.



تتناول المحاضرة إجابات عن أسئلة عديدة منها: ما الفلسفة، هل أنت فيلسوف دون أن تعلم، ماذا عليك أن تفعل لتطلب الفلسفة، هل تتعارض الفلسفة مع الدين، ما الفائدة التي ستعود عليك من دراستك للفلسفة، هل تعتقد أن الفلسفة ستجيبك على كل الأسئلة العالقة بذهنك ولا تجد لها إجابة.