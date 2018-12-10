القاهرة : الإثنين 10 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
10:05 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
09:09 م

النصب ON LINE.. «الدستور» تخوض مغامرة العمل بشركة تسوق إلكترونى: المنتجات المعروضة تالفة.. وإعادة تغليف «المرتجعات» لبيعها من جديد
07:57 م

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة
07:26 م

زعيم أكبر جماعة مُلحدة فى إنجلترا بعد انضمامه للصوفية: منهج السلفيين «تكفيرى»
01:01 م

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)
12:57 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
08:41 م

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي رابط الاسطورة بث مباشر تشيلسي ومانشستر سيتي لايف
07:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي HD | كوره اون لاين | كورة ستار
02:41 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-12-2018 في الدوري الانجليزي
مصر
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:13 م

"السبسي" احترام حقوق الإنسان السبيل الوحيد لتأسيس دولة مدنية حديثة

قايد السبسي
قايد السبسي
أ ش أ
dostor.org/2430593

قال رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قايد السبسي، إن بلاده تتمسك بإرساء نظام ديمقراطي واحترام حقوق الإنسان باعتباره السبيل الوحيد لتأسيس دولة مدنية حديثة، والتزامها الراسخ بالمنظومة العالمية لحقوق الإنسان، وباحترام تعهداتها الدولية في الخصوص.

جاء ذلك خلال لقائه المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس "ديجو زوريلا"، وممثلة المفوضية العليا لحقوق الإنسان بتونس "تيرزا البيرو"، اليوم الإثنين، بقصر قرطاج، بمناسبة إحياء الذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأكد الرئيس التونسي دعمه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في كونيتها من أجل تحقيق المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.

من جانبه، أشاد ممثل الأمم المتحدة بتونس بما حققته التجربة الديمقراطية التونسية الناشئة من خطوات كبيرة في مجال تركيز المؤسسات، واحترام الحريات وحقوق الإنسان، مشيرا إلى حرص المنظمة الأممية على مواكبة ودعم هذه التوجهات، من خلال تواجد حوالي 17 منظمة متخصصة وبرنامجا أمميا بتونس.

وأكد التزام المنظمة بالوقوف إلى جانب تونس في جهودها لضمان الحقوق الاقتصادية لمواطنيها، من خلال النهوض باقتصادها وتحقيق التنمية الشاملة.

بدورها، أشادت ممثلة المفوضية العليا لحقوق الإنسان بتونس بالدور الكبير الذي تتطلع به تونس من خلال عضويتها في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وبالتطور المهم الذي شهدته المنظومة القانونية التونسية في مجال حقوق الإنسان.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا

منذ يومين

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟

منذ 4 أيام

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"

منذ 4 أيام

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

منذ 4 أيام

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك

منذ 4 أيام

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات

الآن

البنك المركزي: التضخم الأساسي انخفض إلى 7.94% في نوفمبر

"عبدالعال": 80% من محلات القاهرة والجيزة بدون تراخيص

البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون تنظيم المحال العامة والتجارية

اليوم.. صلاة عشية شهداء الكنيسة البطرسية

ads
الأكثر قراءة

إعدام ربة منزل قتلت نجل شقيق زوجها بالوراق

التحفظ على 7 شرطيين بتهمة تعذيب شاب في قسم الأهرام

"الأسد": دولة خليجية وقفت معنا السنوات الماضية

رونالدو يتحدى ميسي ويدعوه للانتقال للدوري الإيطالي

ألبومات الصور

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

تزامنا مع أعياد الميلاد.. ارتفاع أسعار الفاكهة بالأسواق

مشيت الشتوية

نجم الساعة

الشيخ إبراهيم.. كفيف يقود «سيارة شروكي»: «كنت مطرب لمدة 30 سنة.. ومبارك كرّمني»

الأكثر قراءة

إعدام ربة منزل قتلت نجل شقيق زوجها بالوراق

التحفظ على 7 شرطيين بتهمة تعذيب شاب في قسم الأهرام

"الأسد": دولة خليجية وقفت معنا السنوات الماضية

رونالدو يتحدى ميسي ويدعوه للانتقال للدوري الإيطالي

كشكول

طالب يشعل النيران برأس زميله في الأقصر

وزير الشباب والرياضة في مهرجان مصر المستقبل بجامعة حلوان.. الأربعاء

«طنطا» و«السياحة» يبحثان دعم «قمة الصحة الإفريقية الأول»

«برلماني» يقدم طلب إحاطة ضد مدارس «داعية سلفي»

«القاصد»: زيادة المبالغ المخصصة لدعم سفر أعضاء هيئة التدريس

الأمصار

في المرة الأولى للمرأة العراقية.. نادية مراد تتسلم جائزة نوبل للسلام

عبد القادر مساهل يحصل على جائزة التميز على "تويتر"

"الشماغات الحمر" في الأردن تنافس "السترات الصفراء"

الملكة رانيا عن "السوشيال ميديا": الصورة تغني عن ألف كلمة

بعد تهديد راغب علامة بقطع رأسه.. حملة "طار البلد" تشعل تويتر

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

بريطانية تؤسس شركة بمطبخها وتصبح مليونيرة

إنشاء مادة جديدة في روسيا يمكن أن تغير صناعة الطيران

العثور على عربة مذهبة قديمة في الصين

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

رواندا تسجل انخفاضًا في حالات الإصابة بالملاريا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎