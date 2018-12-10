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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:07 م

علي جمعة: الخروج عن الجماعة العلمية أمر مذموم

علي جمعة: الخروج
إسلام الخطيب
dostor.org/2430588

قال الدكتور على جمعه مفتى الجمهورية السابق، إن الخروج عن الجماعه العلمية أمر مذموم سواء كان في علوم الشريعة أو علوم الطبيعة والحياة، مشيرا إلى ان هذا الخروج يسمى بالشذوذ مستدلا بقول النبي من شذ فقد شذ في النار.

وأكد خلال لقاء هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن هذا الأمر يصبح بدل من أن يكون تجديد أصبح تبديدا، وليس لنا إلا أن نقول إن لله وان اليه راجعون، مشيرا إلى أن هذه الطريقة تقدم الهرب على الطلب، كل ذلك يذهب الدين والدنيا.

وتابع قائلا: أن الشذوذ في الفكر نوع من أنواع التطرف الذي يهدد الأمن المجتمعي، مثل خروج بعض الناس بمصطلحات علنية جديدة على عكس المعروفة بالفقه.

واستطرد، أن علماء الأصول تحدثوا عن حالة الخروج عن الإجماع والقواعد الفقهية وسموه بالمفتي الماجن، مشيرًا إلى أن هذا النوع لم يفرق بين الفقه والقضاء والاجتهاد.

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