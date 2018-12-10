التحفظ على 7 شرطيين بتهمة تعذيب شاب في قسم الأهرام

قررت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد نصر سيد، التحفظ على 7 شرطيين بقسم شرطة الأهرام، كما قررت ضبط وإحضار النقيب "هاني.ع" لاتهامهم بالتسبب فى وفاة شاب أثناء استجوابه، واحتجازه دون وجه حقو وإلغاء قرار إخلاء سبيلهم.



كما قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة 14 يناير.



والمتهمون في القضية رقم 6545 لسنة 2017 هم "بهاء الدين. م"، 47 سنة، مفتش مباحث فرقة الهرم، والمقدم "عصام. ن"، 43 سنة، ووكيل مباحث شرطة الأهرام، والرائد "عمرو. ا"، 38 سنة، رئيس مباحث قسم الهرم، والنقيب "طارق. م"، 28 سنة، معاون مباحث، والنقيب "هاني. م"، 28 سنة، معاون مباحث، والنقيب "محمد. ا"، 30 سنة، معاون مباحث، ورجب. ن"، 46 سنة، أمين شرطة، و"أمير. ا"، 32 سنة، أمين شرطة.



وكشفت التحقيقات عن أن ربة منزل "جدة الشاب المتوفي" وجدت مقتولة، وسُرقت مصوغاتها الذهبية داخل مسكنها بدائرة القسم، وألقى رجال المباحث القبض على حفيد المجني عليها (الشاب المتوفى) بعدما اشتبه به رجال المباحث في ارتكاب الجريمة.



وقال الضباط أمام النيابة إن الشاب فارق الحياة أثناء مناقشته أمام رجال المباحث حول قضية مقتل جدته العجوز داخل شقتها بالهرم، وأوضحوا أن الشاب أصيب بحالة تشنجات وإعياء، وتم طلب الإسعاف لنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.