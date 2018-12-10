تدشين أكبر ميناء للصيد التقليدى بموريتانيا بقيمة 78 مليون دولار

دشن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، اليوم الإثنين، أول ميناء للصيد التقليدي والساحلي تم إنجازه بموارد ذاتية للدولة بلغت 78 مليون دولار أمريكي.



وتجول الرئيس الموريتاني في عدة أرصفة للسفن والزوارق ومستودعات للمحروقات وللثلج، وتتوفر بالميناء أحدث آليات استقبال السفن والزوارق والتعامل مع حالة البحر وهيجانه وسرعة التأقلم مع حركة الأمواج.



ويقع الميناء في منطقة "تانيت"، على بعد 60 كيلومترًا إلى شمال العاصمة، على ضفاف المحيط الأطلنطي.



وتسعى الحكومة الموريتانية إلى جعل هذه المنشأة إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، وذات انعكاس إيجابي على حياة المواطنين.



وقد عهد للشركة الصينية "سينوهيدرو"، بتنفيذ هذا الميناء، واستمر تشييده أربع سنوات، وسيسمح هذا المرفأ برسو حوالي 300 زورق وقارب صغير ومتوسط الحجم، وسيكون الثاني من نوعه في المنطقة بعد ميناء الصيد التقليدي في نواذيبو.