"وسطية الإسلام في مواجهة التطرف الفكري والديني" بثقافة الفيوم

أقام فرع ثقافة الفيوم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم بيت ثقافة إطسا محاضرة بعنوان "كيف نحارب التطرف والإرهاب بالفكر"، ألقاها الشيخ محمود شعبان من الأزهر الشريف، بحضور مدرسة إطسا الثانوية، تحدث فيها عن كيفية محاربة الإرهاب والتطرف بالفكر، حيث إن لكل فكر فكرا مضادا له، فلا بد من تحري الدقة في الأفكار المصدرة إلينا والاختيار الجيد منها.



كما نظم البيت احتفالية بمناسبة أعياد الطفولة بمدرسة دفنو التجريبية للغات، بدأت بورشة حكي للأطفال ورسم وفنون تشكيلة، أعقبها مسابقات بين الأطفال والاستماع لمواهب الأطفال وعرض التنورة، الذي حاز على إعجاب الأطفال بالمدرسة.



وفى مكتبة الطفل والشباب بسنورس عقدت محاضرة بعنوان "وسطية الإسلام في مواجهة التطرف الفكري والديني"، ألقاها العالم الأزهري حمادة سيد جمعة، الذي ناقش مفهوم الوسطية وخصائصها ومعالجة الفكر المتطرف والتاريخ للفكر الوسطي، وأثره على اقتصاديات الوطن والسياحة الداخلية والخارجية.



وفى هذا السياق، نظم بيت ثقافة طامية محاضرة دينية بعنوان "وسطية الإسلام"، بمكتبة بيت ثقافة طامية، ألقاها الشيخ محمد عبدالغني محمد من علماء الأزهر الشريف بطامية، الذي تحدث عن وسطية الإسلام والبعد عن التعصب، حيث إن الإسلام دين وسط وتسامح وليس دين تعصب.