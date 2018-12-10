"الفن التشكيلي برؤية معاصرة" بثقافة القليوبية

نظم فرع ثقافة القليوبية معرض فن تشكيلي بقاعة الفنان رخا بقصر ثقافة بنها تحت شعار "الفن التشكيلي برؤية معاصرة.. أشغال خشب وتصوير" بالتعاون مع كلية التربية النوعية جامعة بنها.



افتتح المعرض الدكتور حسين المغربي رئيس الجامعة، تضمن مجموعة متنوعة من الأشغال الخشبية الخاصة بمشاريع التخرج وبعض من أعمال طلاب الكلية، وكذلك مجموعة كبيرة من لوحات الفن التشكيلي.



كما نظمت مكتبة بتمدة ورشة رسم بمدرسة بتمدة الإبتدائية، أعقبها مسابقة لاختيار أفضل لوحة من تنفيذ الطلاب المشاركين.



وفي قصر ثقافة كفر شكر نظم قسم الفنون مسابقة في المعلومات العامة تضمنت مجموعة متنوعة من الأسئلة في الثقافة العامة والمعلومات الدينية والعلمية، كما نظم معرض لوحات للأطفال نتاج الورش السابق تنفيذها.



وفى بيت ثقافة سنديون عقدت محاضرة بعنوان "عظماء من بلدنا" بمجمع سنديون للتعليم، ألقاها الدكتور رزق جورج تحدث خلالها عن الدكتور محمد عبدالحليم نور الدين كلية الآثار جامعة القاهرة من مواليد قرية الرملة التابعة لمدينة بنها.