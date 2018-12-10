غادة والي: تصور شامل لتعديل قانون الجمعيات الأهلية

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم اتفاق أعضاء اللجنة المشكلة بقرار المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لوضع تصور شامل لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، على ضرورة الخروج بتصور ومنتج قانوني يلبي طموحات العاملين في المجتمع المدني ويحقق الأهداف المرجوه منه بفتح المجال العام امام أفراد المجتمع المصرى لمزيد من المشاركة بالتطوع والتبرع لمؤسسات المجتمع المدني وإشراكها بشكل فاعل فى معركة البناء والتنمية.



وأضافت "والي" أن أعضاء اللجنة اتفقوا على إجراء حوار مجتمعي يشمل حوالى 1000 جمعية أهلية على مستوى الجمهورية على أن تقسم الجمهورية إلى 4 مناطق جغرافية هى القاهرة الكبرى والصعيد والدلتا والمحافظات الحدوية للوقوف على آراء المجتمع المدنى المصرى فى القانون 70 ومقترحات تعديله، والاطلاع على التجارب الدولية فى سن القوانين التى تنظم عمل الجمعيات الأهلية، كما سيُنظم حوار مع مجموعات شبابية متنوعة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب وتشمل جعيات شبابية وطلبة الأكاديمية والجامعات من المهتمين بالعمل الأهلى، وكذلك سيتم تنظيم حوار للشخصيات العامة ورموز العمل الأهلي والخبراء وستنظم الوزارة حوارًا مع المنظمات الدولية المرخص لها بالعمل فى مصر، فضلا عن اضطلاع وزارة الخارجية وممثليها في اللجنة بتنفيذ تصور للاستفادة من التجارب الدولية والتشريعات الخاصة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.



وناقش أعضاء اللجنة سبل وآليات عملها وخريطة الجدول الزمنى لوضع التعديلات المطلوبة، كما ناقشوا وضع تصور شامل لتعديل القانون عقب إجراء الحوار المجتمعي على عدة مستويات من الشخصيات العامة والخبراء وقادة الرأى والجمعيات الأهلية العاملة في كافة الأنشطة المجتمعية بمختلف أنحاء الجمهورية.