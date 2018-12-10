الفائزان بـ"نوبل للسلام" يتسلمان الجائزة في أوسلو اليوم

تسلمت الناشطة الحقوقية الإيزيدية، نادية مراد، والطبيب الكونغولي، دينيس موكويجي اليوم الإثنين، جائزة نوبل للسلام "لعام 2018 " وذلك خلال حفل أقيم في العاصمة النرويجية (أوسلو).



ووجهت مراد الشكر - خلال كلمتها التي ألقتها في حفل تسليم الجائزة الذي نقلت فعلياته شبكة "فرانس 24 " الناطقة باللغة الإنجليزية- إلى الطبيب الكونغولي موكويجي، بسبب قيامه بالعمل على إنقاذ ضحايا العنف الجنسي، وكشف آلام النساء اللاتي وقعن فريسة لأعمال العنف أمام العالم.



وأعربت عن الأمل أن يكون اليوم بداية لعصر جديد يسوده السلام، وأن يعمل العالم بشكل جماعي على التوصل إلى "خارطة طريق" تحمي النساء والأطفال والأقليات من الاضطهاد.



يذكر أن الطبيب الكونغولي - الفاز بالجائزة - لقب ب"مداوي جراح النساء"، وذلك بسبب جهوده التي بذلها لإنقاذ ضحايا العنف الجنسي في الكونغو الديمقراطية.