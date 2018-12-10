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الثقافة
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:55 م

"مدخل سياسي لثلاثية نجيب محفوظ" في رسالة ماجستير بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
أ ش أ
dostor.org/2430565

قالت الباحثة وفاء السعيد محمد غريب إن حصولها على ماجستير العلوم السياسية والنقد الأدبي من جامعة القاهرة على مدخل بحثي يتعلق بأدب الروائي الكبير نجيب محفوظ، توج مسيرة سنوات من الجهد، كما أنه ربط سيرتها كباحثة بأحد أهرامات مصر الإبداعية.

وأضافت الباحثة وفاء السعيد لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن رسالتها للماجستير حصلت على تقدير ممتاز في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مع توصية بالنشر عن دراسة بعنوان "الظاهرة الاستبدادية في ثلاثية نجيب محفوظ".

وتابعت أنها تناولت في مقدمة عن الجسور الواصلة بين السياسة والأدب كمصدر نوعي يصلح أن يكون معينًا يفيد الباحث السياسي في دراسة الظواهر الاجتماعية والسياسية.

وأوضحت أن الدراسة انقسمت إلى بابين، الأول كان التمهيد النظري الذي شمل في فصوله الثلاثة مدخل علم اجتماع الأدب كمظلة منهاجية للبحث، وبعض الأدوات المفاهيمية التي تساهم في إضاءة نص الثلاثية، والثاني تطبيق الدراسة الذي تناولت فيه الباحثة كل ما يتعلق بنص الثلاثية، وانقسم بدوره إلى فصول ثلاثة أيضا تناول البناء الشكلي لنص الثلاثية والقالب الروائي الذي صيغ فيه، قالب رواية الأجيال.

وتألفت لجنة المناقشة للرسالة من الدكتورة نيفين مسعد أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة رئيسة وعضوية والدكتور حسين حمودة أستاذ الأدب العربي الحديث بكلية الآداب جامعة القاهرة عضوا من الخارج، والمشرفين على الرسالة الدكتورة نادية بدر الدين أبو غازي أستاذة العلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور خيري محمد دومة أستاذ الأدب العربي الحديث بكلية الآداب جامعة القاهرة.

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