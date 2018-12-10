"ادعيس" يثمن موقف الأردن الداعم للقضية الفلسطينية والمقدسات

أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني يوسف ادعيس، خلال لقائه بالسفير الأردني محمد وندي، اليوم الإثنين، على عمق العلاقة بين البلدين مثمنا موقف المملكة الأردنية الهاشمية الداعم للقضية الفلسطينية والمقدسات في كافة المجالات المختلفة.



وشدد على العلاقة الوثيقة التي تربط الشعبين الفلسطيني والأردني، مضيفًا: ان موقف المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا، له الأثر الكبير في دعم أبناء شعبنا الفلسطيني وصموده.



وأشار "ادعيس" إلى الدور الهام للوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، التي تسهم في حمايتها من الاحتلال وتوطيد العلاقات الفلسطينية الأردنية.



من جانبه، أكد السفير وندي دعم بلاده المتواصل لفلسطين، ورفضه كل الإجراءات التعسفية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، مبديا استعداده لتقديم كل ما يمكنه للحكومة الفلسطينية والبرامج التي تنفذها.



وبحث الطرفان الدور الأردني الذي يتوافق مع الموقف الفلسطيني الذي يدعو الى تضافر الجهود العربية والإسلامية والدولية لدعم القضية الفلسطينية، ولحشد الدعم اللازم للمسجد الأقصى في مواجهة الهجمات الإسرائيلية، وعلى ضرورة تكثيف شد الرحال الى المسجد الاقصى لدعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.