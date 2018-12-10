المعهد الدولي للدراسات الإيرانية يشارك في معرض بيروت للكتاب

شارك المعهد الدولي للدراسات الإيرانية "رصانة" في معرض بيروت الدولي للكتاب 2018، وذلك إيمانا منه بأهمّية الدور الثقافي والفكري لمدينة بيروت.



وتصدّرت عناوين المعهد قائمة المنشورات التي استقطبت الحضور، وأهمّها: "فقه الانتظار"، و"التيارات الدينية الإيرانية والصراع على الحقّ المطلق للفقيه في الولاية"، وهو كتاب يتناول مرجعية الانتظار بالدراسة والتفكيك والتحليل في ستة فصول، مركّزا على منهج "فقه الانتظار" المُعتمد تاريخيا وحوزويا في الدرس الفقهي والفلسفي.



أما الكتاب الآخر الذي استحوذ على الاهتمام فهو"الخميني في فرنسا"، والذي نقله "رصانة" عن اللغة الفرنسية إلى العربية، وهو يناقش سياقات الثورة اعتمادا على المتابعة الميدانية من قِبل المؤلّف الدكتور هوشنك نهاوندي، الذي شغل في عهد الشاه مناصب عدّة في غاية الأهمية، منها وزيرا للإسكان ووزيرا للعلوم، ومن ثم رئيسا لجامعة طهران، قبل أن يغادر إلى فرنسا عقب الثورة.



ويضمّ جناح المعهد كتبا أخرى مهمّة مثل: "الآخَر العربي في الفكر الإيراني الحديث"، الذي يقدّم نموذجا تحليليا لفكرة فهم الذات والآخر في إيران خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، فضلا عن كتاب "التغلغل الإيراني ‎في دول المغرب العربي: الآليات والتداعيات وخيارات المواجهة، والذي يضمّ دراسة حالة لكلّ من الجزائر وليبيا وتونس والمغرب وموريتانيا، في ضوء التحوّلات السياسية التي شهدتها المنطقة قبل العام 2011 وبعده، وتأثير هذه التحوّلات أمام صُنّاع القرار الإيراني.



وقد استحوذ كتاب "الفقه والدين والسلطة (جدلية الفكر السياسي الشيعي بين المرجعيتين العربية والإيرانية)"، على اهتمامٍ بالغ، إذ يعدّ من الكتب المهمّة التي تدرس علاقة إيران بالتشيّع العربي من منظور الفقه السياسي والدستوري.



تجدر الإشارة إلى أن المعهد الدولي للدراسات الإيرانية "رصانة"، سبق وأن شارك منذ بداية تأسيسه في معارض الكتب المحلّية والدولية، بهدف إيصال رؤيته التي تكمن في تقديم استشارات ودراسات استراتيجية واستشرافية تتعلّق بالشأن الإيراني.