إلغاء حكم حبس بوسي في "شيكات بدون رصيد"

قضت محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، بقبول الاستئناف المقدم من المطربة بوسي على حكم حبس 9 سنوات وتغريمها مبلغ 50 ألف جنيه عن 11 قضية بإجمالي 550 ألف جنيه بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها.



كانت محكمة جنح النزهة، قضت بحبس المطربة بوسي 9 سنوات، في اتهامها بإصدار شيكات، دون رصيد، في 11 قضية مرفوعة ضدها من طليقها.



يذكر أن المطربة بوسي، كان صدر ضدها حكما قضائيا من محكمة جنح الهرم، بالحبس 6 سنوات غيابيًا، وكفالة 11 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد، في القضيتين المقيدتين برقم 21034 لسنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 20353 لسنة 2015 لصالح زوجها السابق، وليد محمد عاشور، وعارضت الفنانة، على حكم حبسها في القضيتين.