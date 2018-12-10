مطار شرم الشيخ الدولي يودع وفود "منتدى أفريقيا 2018" الكوميسا

ودع مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الإثنين، ضيوف مصر الذين شاركوا في فعاليات "منتدى أفريقيا 2018- الكوميسا" الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من السابع حتى التاسع من ديسمبر الجاري، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وذكرت وزارة الطيران أن العديد من الوزراء ورجال الأعمال المصريين وعدد من المسئولين من الدول الأفريقية، إضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي ولفيف من الشخصيات العامة قد غادروا شرم الشيخ.



وقام الطيار طارق فوزي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، بمتابعة الاستعدادات الأمنية، والتجهيزات الخاصة بالمطار لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات ضيوف المنتدى.