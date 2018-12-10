محمد الباز يناقش عودة أول "باليرينا" مصرية فى "90 دقيقة"

يناقش الإعلامى محمد الباز، فى حلقة اليوم من برنامجه "90 دقيقة"، قصة الفنانة ماجدة صالح، أول "باليرينا" مصرية، وأول عميدة لـ"المعهد العالى للباليه".



ويناقش الباز، خلال الحلقة، فرص عودة الفنانة المصرية إلى أرض الوطن من جديد، ومساهمتها فى النشاط الثقافى، بفضل ما تتمتع من تاريخ كبير، وخبرات واسعه، حيث نالت «وسام الاستحقاق» من قبل الرئيس جمال عبدالناصر.



يذكر أن برنامج "90 دقيقة" يتم بثه من السبت إلى الأربعاء، في الساعة الثامنة مساءً، على قناة "المحور" الفضائية.