اللجان النوعية بمجلس النواب تواصل اجتماعاتها غدًا

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها غدا الثلاثاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، وطلبات الإحاطة قبل عرضها على الجلسة العامة للمجلس.



وفي هذا السياق، تعقد اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة "الخطة والموازنة" لمناقشة استراتيجية مصر 2030، وموازنة البرامج والأداء، اجتماعا لمناقشة الخطة الاستثمارية والمشروعات التي لم يتم الانتهاء منها خلال العام المالي 2018، 2019، ومتابعة منظومة موازنة البرامج والأداء للعام المالي للعام 2018، 2019، ومتابعة برنامج عمل الحكومة.



وتناقش لجنة "الشئون الاقتصادية" بيانا عن برنامج عمل وزارة المالية، في ضوء برنامج الحكومة الذي ألقاه رئيس الوزراء، وذلك حتى يتسنى للجنة مراقبة ومتابعة تنفيذ برامج عمل الوزارات، طبقا لمؤشرات الأداء التفصيلية، والتوقيتات والأزمنة المحددة، الواردة ببرنامج الحكومة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.



كما تناقش لجنة "الشئون الأفريقية" خطة وزارة الشباب والرياضة في الشأن الأفريقي، وسبل التعاون الرياضي مع الدول الإفريقية، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، كما تعقد لجنة "الدفاع والأمن القومي" اجتماعا للإعداد للزيارة الميدانية التي ستقوم بها اللجنة إلى قيادة قوات الصاعقة في السادس والعشرين من ديسمبر الجاري.



وتعقد لجنة "القوى العاملة" اجتماعا بحضور المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، للاستماع إلى خطط الوزارة فيما يتعلق بالتشغيل والتدريب، وإعادة تشغيل الشركات المتعثرة والخاسرة، وما يصدر عن الوزارة من بيانات، وكذلك توضيح أبعاد المشكلات والثغرات التي تواجه الوزارة للحفاظ على العمال أثناء اتخاذ هذه الإجراءات.



وتناقش لجنة "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" الوقوف على الدور الذي يقوم به الاتحاد المصري للتمويل "متناهي الصغر" لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل "متناهي الصغر"، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة و"متناهية الصغر".



كما تناقش لجنة "الزراعة والري والأمن الغذائي" مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، بالاشتراك مع مكاتب لجان القوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع القانون المقدم من النائب جواهر الشربيني، و(59) نائبا، بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، بالاشتراك مع لجان القوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد حلمي و(60) نائبا بشأن إصدار قانون نقابة الفلاحين، بالاشتراك مع لجان القوى العاملة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية.



وتواصل لجنة "التعليم والبحث العلمي" مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، فيما تواصل لجنة "الشئون الدينية والأوقاف" نظر مشروع القانون المقدم من النائب أسامة العبد، و(60) نائبا، بشأن "تنظيم دار الإفتاء المصرية"، بالاشتراك مع لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية.



كما تستمر اللجنة أيضا في نظر مشروع القانون المقدم من النائب عمر حمروش، و(60) نائبا، بشأن "تنظيم الفتوى العامة"، بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.



ومن جانبها تستكمل لجنة "النقل والمواصلات" دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، كما تناقش لجنة "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" توصيات اللجنة للهيئة القومية للبريد المصري، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال شهر نوفمبر الماضي.



وتعيد لجنة "الإسكان والمرافق العامة والتعمير" المداولة في بعض مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، بالاشتراك مع مكاتب لجان: الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.



كما تناقش لجنة "الشباب والرياضة" توقيع وزارة الشباب والرياضة "بروتوكول" تعاون مع إحدى الشركات الكبرى لتطوير 15 ستاد بجميع محافظات مصر بحق انتفاع لمدة 15 عاما، وتناقش اللجنة الآثار المترتبة على تطبيق القانون "رقم 71 لسنة 2017" بإصدار قانون الرياضة، وتقديم مقترحات لمعالجة هذه الآثار مع نقابة المهن الرياضية وفروعها.



وفي سياق متصل، تناقش لجنة "السياحة والطيران المدني" المشكلات والمعوقات والسلبيات التي تواجه المستثمرين السياحيين، ما يتعلق بالنقل السياحي.