انطلاق ثالث فعاليات حملة محو الأمية التكنولوجية بالأميرية

انطلقت ثالث فعاليات حملة محو الأمية التكنولوجية بعنوان "الأميرية والزيتون بلا جهل تكنولوجي"، بالتعاون مع المهندس أحمد سمير عضو مجلس إدارة المبرمجين المصريين، وبحضور أعضاء حزب المصريين الأحرار بأمانة الأميرية منهم محمد سمير ومحمد حاتم، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار واللواء حاتم باشات عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة الزيتون والأميرية.



وقال "باشات" إن اللقاء كان مثمرًا، حيث تناول مدى تأثير التكنولوجيا في المجتمع و"إنترنت الأشياء" ودورها في التحول التكنولوجي وكيفية الاستفادة منه بأسلوب متطور.



وأضاف أنه تم التنويه عن ورشة العمل القادمة التخصصية في المتحكمات الدقيقة (الأردوينو) وناقش الشباب والفتيات ما حدث في "الفيس بوك" من تحديثات.

