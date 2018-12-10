الجيش السوري يرد على خرق إرهابيين لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح

ردت وحدات الجيش السوري العاملة في ريف حماة الشمالي بالأسلحة المناسبة على اعتداءات المجموعات الإرهابية ومحاولات تسللها باتجاه النقاط العسكرية التي تحمي المدنيين في القرى والبلدات الآمنة وأوقعت في صفوفهم قتلى ومصابين.



وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدة من الجيش السوري رصدت محاولة تسلل مجموعة إرهابية من قرية معركبة بريف حماة الشمالي باتجاه نقطة عسكرية في المنطقة وتعاملت معها بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى مقتل وإصابة معظم أفرادها.



وأضافت الوكالة أن وحدة من الجيش متمركزة في قرية المغير بريف منطقة محردة الشمالي دمرت نقطة محصنة بمن فيها لإرهابيي التنظيم ما يسمى "أحرار الشام" في محيط قرية تل الصخر اعتدت بالأسلحة الرشاشة على نقطة عسكرية في خرق جديد لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.



وفي اتجاه الغرب من مدينة صوران نفذت وحدة من الجيش رمايات بالأسلحة الرشاشة الخفيفة ومدافع الهاون ضد نقاط محصنة للمجموعات الإرهابية ردًا على اعتدائها على نقطة عسكرية متمركزة في محيط قرية المصاصنة مبينا أن الرمايات أدت إلى تدمير منصتي رشاش ومدفع هاون ومقتل الإرهابيين العاملين عليهما.



تجدر الإشارة إلى أن وحدة من الجيش العاملة بريف حماة الشمالي نفذت أمس الأحد، عمليات مركزة على مواقع انتشار التنظيمات الإرهابية في بلدة اللطامنة وقرية معركبة وقضت على مجموعة إرهابية حاولت التسلل باتجاه نقطة عسكرية في محيط بلدة صوران.



وتتصدى وحدات الجيش العاملة بريف حماة الشمالي لمحاولات المجموعات الإرهابية المتكررة خرق اتفاق منطقة المنزوعة السلاح في إدلب عبر التسلل والاعتداء على القرى والبلدات الآمنة والنقاط العسكرية في المنطقة.