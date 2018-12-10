"خدمات دليفري".. 18 خدمة حكومية تتيحها بوابة الحكومة الإلكترونية

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إنفوجرافا يوضح الخدمات المتوفرة على بوابة الحكومة المصرية، والتي يمكن الحصول عليها إلكترونيًا من المنزل دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب تقديم تلك الخدمات، والتي تتنوع بين ما يلي:



خدمات وزارة التعليم العالي متمثلة في خدمة مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية لطلاب الثانوية العامة والشهادات العامة والشهادات المعادلة، ويشمل التقدم للتنسيق، التحويل، التعديل، نشر نتائج التنسيق.



المجلس الأعلى للجامعات: خدمات معادلات الدرجات العلمية الممنوحة من الجامعات التي لا تخضع لقانون تنظيم الجامعات المصرية سواء داخل أو خارج مصر لجميع مراحل معادلة الشهادة بدءً من تقديم الطلبات والتسديد الإلكتروني ومراحل الفحص حتى إصدار الشهادة.



وزارة الإسكان: خدمات أبحاث طب الأسنان بالإسكندرية، خدمة تكليف الأطباء والصيادلة، الأسنان، أخصائي العلاج الطبيعي، التمريض، المتقدمين للنيابات.



مصلحة الجمارك المصرية ووزارة المالية: خدمات الجمارك وإتاحة خدمات المانيفست والصادر والوارد لمنافذ الاسكندرية، القاهرة، العين السخنة، الدخيلة، السويس وبورسعيد الجمركية.



مصلحة الأحوال المدنية: طلب الحصول على قيد ميلاد مميكن، طلب الحصول على صورة قيد طلاق مميكن، أو زواج مميكن، تجهيز القيد العائلي لأول مرة، طلب الحصول على صورة قيد عائلي مميكن ثاني مرة، طلب الحصول على قيد وفاة مميكن، طلب بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي.



وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: حساب استهلاك الكهرباء، الاستعلام عن فواتير الكهرباء وخدمات العداد التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، خدمات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، دفع فواتير الكهرباء التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إضافة إلى خدمات شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.