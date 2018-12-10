القاهرة : الإثنين 10 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
10:05 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
09:09 م

النصب ON LINE.. «الدستور» تخوض مغامرة العمل بشركة تسوق إلكترونى: المنتجات المعروضة تالفة.. وإعادة تغليف «المرتجعات» لبيعها من جديد
07:57 م

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة
07:26 م

زعيم أكبر جماعة مُلحدة فى إنجلترا بعد انضمامه للصوفية: منهج السلفيين «تكفيرى»
01:01 م

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)
12:57 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
08:41 م

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي رابط الاسطورة بث مباشر تشيلسي ومانشستر سيتي لايف
07:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي HD | كوره اون لاين | كورة ستار
02:41 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-12-2018 في الدوري الانجليزي
مصر
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:49 م

"خدمات دليفري".. 18 خدمة حكومية تتيحها بوابة الحكومة الإلكترونية

وزارة التخطيط والمتابعة
وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح
أميرة ممدوح
dostor.org/2430450

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إنفوجرافا يوضح الخدمات المتوفرة على بوابة الحكومة المصرية، والتي يمكن الحصول عليها إلكترونيًا من المنزل دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب تقديم تلك الخدمات، والتي تتنوع بين ما يلي:

خدمات وزارة التعليم العالي متمثلة في خدمة مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية لطلاب الثانوية العامة والشهادات العامة والشهادات المعادلة، ويشمل التقدم للتنسيق، التحويل، التعديل، نشر نتائج التنسيق.

المجلس الأعلى للجامعات: خدمات معادلات الدرجات العلمية الممنوحة من الجامعات التي لا تخضع لقانون تنظيم الجامعات المصرية سواء داخل أو خارج مصر لجميع مراحل معادلة الشهادة بدءً من تقديم الطلبات والتسديد الإلكتروني ومراحل الفحص حتى إصدار الشهادة.

وزارة الإسكان: خدمات أبحاث طب الأسنان بالإسكندرية، خدمة تكليف الأطباء والصيادلة، الأسنان، أخصائي العلاج الطبيعي، التمريض، المتقدمين للنيابات.

مصلحة الجمارك المصرية ووزارة المالية: خدمات الجمارك وإتاحة خدمات المانيفست والصادر والوارد لمنافذ الاسكندرية، القاهرة، العين السخنة، الدخيلة، السويس وبورسعيد الجمركية.

مصلحة الأحوال المدنية: طلب الحصول على قيد ميلاد مميكن، طلب الحصول على صورة قيد طلاق مميكن، أو زواج مميكن، تجهيز القيد العائلي لأول مرة، طلب الحصول على صورة قيد عائلي مميكن ثاني مرة، طلب الحصول على قيد وفاة مميكن، طلب بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: حساب استهلاك الكهرباء، الاستعلام عن فواتير الكهرباء وخدمات العداد التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، خدمات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، دفع فواتير الكهرباء التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إضافة إلى خدمات شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

"خدمات دليفري".. 18 خدمة حكومية تتيحها بوابة الحكومة الإلكترونية
"خدمات دليفري".. 18 خدمة حكومية تتيحها بوابة الحكومة الإلكترونية
اقرأ أيضًا
منذ يوم

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا

منذ يومين

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟

منذ 4 أيام

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"

منذ 4 أيام

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

منذ 4 أيام

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك

منذ 4 أيام

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات

الآن

السفيرة ميرفت التلاوى فى حوار خاص مع محمد الباز بـ"90 دقيقة"

تسمم 13 طالبة بعد تناولهن وجبة "حواوشى" أمام مدرسة بالغربية

الوزراء: 200 مليار جنيه تكلفة أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط

مأذون بسوهاج يتبرع بمصاريف عقد زواج "أقدم مسجون في مصر"

ads
الأكثر قراءة

"الأسد": دولة خليجية وقفت معنا السنوات الماضية

المفوضية الأوروبية تصدر بيانًا إيجابيًا عن علاقاتها بمصر

تسمم 13 طالبة بعد تناولهن وجبة "حواوشى" أمام مدرسة بالغربية

اعتقال 14 إسرائيليًا يديرون شبكة دعارة في كولومبيا

ألبومات الصور

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

تزامنا مع أعياد الميلاد.. ارتفاع أسعار الفاكهة بالأسواق

مشيت الشتوية

نجم الساعة

الشيخ إبراهيم.. كفيف يقود «سيارة شروكي»: «كنت مطرب لمدة 30 سنة.. ومبارك كرّمني»

الأكثر قراءة

"الأسد": دولة خليجية وقفت معنا السنوات الماضية

المفوضية الأوروبية تصدر بيانًا إيجابيًا عن علاقاتها بمصر

تسمم 13 طالبة بعد تناولهن وجبة "حواوشى" أمام مدرسة بالغربية

اعتقال 14 إسرائيليًا يديرون شبكة دعارة في كولومبيا

كشكول

نور للأطفال .. أول مجلة مصرية باللغتين الإنجليزية والفرنسية

بعد إلغاء الإتحاد للعام الرابع.. أزهر أسيوط ينشئ رابطة للتحدث بإسم طلابه.. والجامعة: سنقوم بحل كافة مشاكلهم

«كيف تكون مبتكراً؟» ندوة لطلاب الإعدادية بمدرسة النيل بالعبور

ولي أمر تستغيث بوزير التعليم من إهمال مدرسة بالإسكندرية

«التعليم» تكشف تفاصيل الامتحان الإلكتروني لـ«أولي ثانوي»

الأمصار

بعد تهديد راغب علامة بقطع رأسه.. حملة "طار البلد" تشعل تويتر

أشهر رموز "الدقة المراكشية".. رحيل الفنان المغربي حميد الزاهر

إلغاء إطلاق قمر صناعي سري أمريكي

لأول مرة.. فنان عربي يشارك في احتفالات أعياد الميلاد بالفاتيكان

إيران تضيق الخناق على مواطنيها في المعاملات البنكية

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

العثور على عربة مذهبة قديمة في الصين

كشف غموض موت نجم "وحشي"

وداعًا لـ"الصلع" بهذه التقنية الجديدة

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

رواندا تسجل انخفاضًا في حالات الإصابة بالملاريا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎