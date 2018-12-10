"الآثار" تنظم مؤتمرًا لدراسة المومياوات بالمتحف القومي

ينظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، غدًا الثلاثاء، مؤتمر بايو أركيولوجي (bio-archaeology) لمدة يوم واحد تحت عنوان "الدراسة العلمية للبقايا البشرية في الأماكن الأثرية: المومياوات في مصر وشيلي"، وذلك بالتعاون مع سفارة دولة شيلي بالقاهرة ومنظمة اليونسكو العالمية.



وقال المهندس محروس سعيد المشرف العام على المتحف، إن المؤتمر سوف يبدأ في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا ويستمر حتى الثالثة عصرا، ويهدف إلى تفعيل التبادل العلمي والأكاديمي لدراسة المومياوات وكيفية الحفاظ عليها.



وأشار إلى أن المؤتمر يضم العديد من المحاضرات والأبحاث العلمية عن دراسة المومياوات يعرضها نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعالمية والمتخحصصين في هذا المجال.

