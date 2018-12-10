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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:46 م

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 120 متهمًا بـ"الذكرى الثالثة للثورة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء حسين
dostor.org/2430445

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 120 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"، على الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالسجن 10 سنوات، لجلسة 25 ديسمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

تعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت، العام قبل الماضى، بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: القتل والشروع فى القتل، والتجمهر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

جدير بالذكر، أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت، فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ15 متهما، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما غيابيا قضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، التى شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.

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