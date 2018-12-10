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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:45 م

منح الدكتوراه الفخرية لرئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث السعودي

منح الدكتوراه الفخرية
أ ش أ
dostor.org/2430444

منحت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطن بالمملكة العربية السعودية درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم الاجتماعية، وذلك تقديرا لدوره المتميز والرائد في دعم السياحة والتراث والطيران وذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة العربية.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة الدورة الـ21 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والتي تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور ممثلي جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للسياحة، واتحاد الكتاب السياحيين العرب، وممثلي الدول العربية الأعضاء.

وتوجه الأمير سلطان بالشكر والتقدير إلى رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وهيئتها على اختياره لنيل درجة الدكتوراه الفخرية، مشيدا بما تمثله الأكاديمية من قيمة علمية عالية في الأمة العربية، انطلاقا من رسالتها ورؤيتها لتحقيق الريادة والتميز والإبداع في مجالات التعليم الجامعي وخدمة المجتمع والبحث العلمي.

ويعد الأمير سلطان بن سلمان أول رائد فضاء عربي (ديسكفري 1985)، وهو حاصل على درجة الماجستير في العلوم المجتمعية والسياسية من جامعة (سيراكيوز) بالولايات المتحدة الأمريكية، ويمتلك خبرة عملية ومهنية في مجالات السياحة والتراث والطيران، حيث تولي رئاسة مشروع الملك عبد الله للبعد الحضاري ورئاسة لجنة وقف مكة، وهو مؤسس ورئيس مؤسسة التراث الخيرية السعودية ورئيس اللجنة التوجيهية لخطة تنمية السياحة الوطنية السعودية ورئيس اللجنة التوجيهية لخطة تنمية الاستراتيجية للتراث الوطني السعودي.

كما تولي رئاسة مجلس الأمناء لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين بالسعودية، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، وحصل على العديد من الأنواط والأوسمة من العديد من الدول الأوروبية والآسيوية والعربية والولايات المتحدة.

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