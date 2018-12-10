البنك المركزي: التضخم الأساسي انخفض إلى 7.94% في نوفمبر

قال البنك المركزي، اليوم الإثنين، إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 7.94% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، من 8.86% في أكتوبر الماضي.



ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضروات، بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.



وفي وقت سابق، اليوم، قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 15.7% على أساس سنوي في نوفمبر، من 17.7% في أكتوبر.





وكان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016، ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.



ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.