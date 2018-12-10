البرلمان العربي يختتم اجتماعات لجانه بإعلان تضامنه مع السعودية

اختتمت اليوم الإثنين، اجتماعات لجان البرلمان العربي الدائمة الأربع بتشكيلها الجديد، وذلك استعدادًا لانعقاد جلسته الثالثة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، والتي ستعقد صباح غد الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي.



وعقدت لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي اجتماعا لها لمناقشة واعتماد تقرير اللجنة الثاني حول الحالة السياسية في العالم العربي 2018، ودراسة مشروع القرار المحال من رئيس البرلمان العربي بشأن " مستجدات الوضع فى الجمهورية اليمنية ودعم محادثات السلام "، ومناقشة الدراسة الأولية لتحديد الرؤية السياسية حول مشروع " القانون العربي الاسترشادى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " بالإضافة لدراسة رؤية اللجنة لاولويات العمل العربي المشترك خلال العام 2019.



كما ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية دراسة مقترح تشريع قانون استرشادي لتحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي، وتقرير حول مشروع قانون استرشادي لجذب رؤوس الأموال العربية للعالم العربي.



فيما ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، مشروع قرار بشأن تضامن البرلمان العربي التام ووقوفه مع الدول العربية التي تعرضت لعمليات إرهابية، ودعمها فى حربها ضد الإرهاب والتنظيمات والجماعات الإرهابية، ومشروع قرار بشأن تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ورفض الحملة المغرضة ضد المملكة فى قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي.



كما بحثت ايضا لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، تنسيق الجهود بشأن اعتماد وثيقتي البرلمان العربي وهما "الوثيقة العربية لحقوق المرأة، ووثيقة الشباب العربي " من مجالس جامعة الدول العربية، كما تابعت الترتيب لاعداد مشروع وثيقة استرشادية عربية للتعامل مع قضايا اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب.