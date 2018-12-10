إحباط خصومة ثأرية في السمطا بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن قنا، من إحباط خصومة ثأرية، حيث نجحت في ضبط أطراف عائلتين وبحوزتهم بنادق آلية وذخائر كانوا بصدد استخدامها للتشاجر فيما بينهم.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، وجود نزاع بين عائلتين مقيمتين بناحية السمطا قبلى- بدائرة مركز شرطة دشنا، على قطعة أرض زراعية كائنة بزمام نجع الدبيات بدائرة المركز، وقيام طرفى النزاع بإعداد وتجهيز أسلحة نارية وذخائر واعتزامهم التشاجر.



وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد حملة مكبرة بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى، استهدفت طرفى النزاع، أسفرت جهودها عن ضبط 7 أفراد من العائلتين، من بينهم 4 هاربين مطلوب ضبطهم على ذمة 3 قضايا "إطلاق أعيرة نارية"، وبحوزتهم 7 قطع سلاح نارى، عبارة عن (بنادق آلية و37 طلقة لذات العيار) بمواجهتهم، اعترفوا بما أكدته التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.