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عالم
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:30 م

"ميركل": منتقدو ميثاق الأمم المتحدة للهجرة يضرون التعددية

المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
dostor.org/2430422

حذرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، من التشكيك في المساعي الدولية لحل الأزمات العالمية عبر الخلاف حول ميثاق الأمم المتحدة للهجرة.

وقالت "ميركل"، اليوم الإثنين، في خطابها خلال مؤتمر الأمم المتحدة في مدينة مراكش المغربية، إن الهجرة غير الشرعية تثير جزئيا مخاوف كبيرة للغاية، وأضافت: "هذه المخاوف تُستغل الآن من قبل خصوم هذا الميثاق لنشر أنباء كاذبة، لكن محور الجدل حول هذا الميثاق وأهميته هو مبدأ التعاون التعددي".

وذكرت "ميركل" أنه يتعين أن يكون للمجتمع الدولي استحقاق في تنظيم مسائل الهجرة على نحو شرعي، ومكافحة الهجرة غير الشرعية على نحو مشترك لحماية المواطنين، مؤكدة أن تصرفات الدول منفردة لن تحل المشكلة، بل التعاون التعددي على المستوى الدولي.

يذكر أن أكثر من 150 دولة أقرت الميثاق اليوم خلال مؤتمر الأمم المتحدة في مراكش.

ورفضت الولايات المتحدة ودول أوروبية مهمة الأسبوع الماضي الانضمام إلى الميثاق، بعدما أثار يمينيون شعبويون الأجواء ضده.

تجدر الإشارة إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي من أشد معارضي هذا الميثاق في ألمانيا.

وأعادت "ميركل" للأذهان تأسيس الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، مضيفة أن ألمانيا تسببت في ذلك الحين في معاناة لا تنتهي للبشرية عبر النظام النازي، وقالت: "الرد على القومية البحتة كان تأسيس الأمم المتحدة والالتزام بحلول مشتركة للقضايا التي تمسنا".

وأوضحت "ميركل" أن الجدل حول ميثاق الأمم المتحدة للهجرة "يدور حول أسس تعاوننا على المستوى الدولي، لا أكثر ولا أقل"، مؤكدة أنه يمكن فقط عبر التعددية "أن نجعل كوكبنا مكانا أفضل، وهو أمر تشعر تجاهه ألمانيا بالالتزام".

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