الحكومة اليمنية ترد على مقترح "جريفيث" حول الحديدة

صرح وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم الإثنين، أن مدينة الحديدة الساحلية ينبغي أن تكون تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، مضيفًا أن الحكومة مستعدة لقبول دور للأمم المتحدة في الإشراف على الميناء.



وأكد "اليماني" على أن حكومته مستعدة للقبول ببقاء عائدات ميناء الحديدة في فرع البنك المركزي بالمدينة، وفقا لوكالة "رويترز".



وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، قدم مبادرة للفريقين المتحاورين في مشاورات السلام بالسويد، تتكون من 13 بندا، بشأن مدينة وميناء الحديدة غرب اليمن.



وتنص الخطة على "وقف شامل للعمليات العسكرية في المدينة بما فيها الضربات الجوية والصواريخ والطائرات المسيرة وانسحاب جميع الوحدات والمليشيات خارج المدينة ومينائها وميناء الصليف ورأس عيسى، كما شددت على وقف استقدام أي تعزيزات للطرفين، وفقًا لسبوتنيك.