الرئيس الأرميني يرحب بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة

رحب الرئيس الأرميني سيرج سارجسيان، المرتبط بالحزب الذي كان يسيطر على البرلمان، اليوم الإثنين، بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.



ووجه سارجسيان التهنئة لتحالف "ماي ستيب" (خطوتي)، ووفقا للنتائج الأولية، فقد فاز التحالف، المرتبط بالاحتجاجات، بنحو 70% من الأصوات في الانتخابات التي جرت يوم أمس الأحد.



وقال سارجسيان في خطاب للأمة: "أهنئ تحالف خطوتي وأرمينيا المزدهرة وأرمينيا المشرقة الذي سيشكل البرلمان".



كما أظهرت النتائج الأولية حصول الحزب الجمهوري، الذي لاحقته اتهامات بالفساد وسط احتجاجات شعبية واستقالة نائب رئيس وزرائه السابق في وقت سابق من العام الجاري، على نحو 5% من الأصوات.



وقال سارجسيان: "أود أن أشكر جميع الأحزاب والتحالفات التي شاركت في الانتخابات، وكذلك مواطني أرمينيا الذين عبروا عن موقفهم إزاء مستقبل البلاد".



يذكر أن الانتخابات، التي جرت بعد حل البرلمان الشهر الماضي لفشله في تعيين رئيس جديد للوزراء، كانت بمثابة اختبار لزعيم حركة الاحتجاج نيكول باشينيان من تحالف "خطوتي".



وتم تعيين باشينيان قائما بأعمال رئيس الوزراء في مايو، وقرر الاستقالة من منصبه في أكتوبر، الأمر الذي أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة.



ومن المرجح أن يقوم البرلمان الجديدة بتعيين باشينيان في منصب رئيس الوزراء.